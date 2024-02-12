Заплакали від щастя: 90-річні сестри-близнючки возз'єднались після 81 року розлуки (фото)

Упродовж 80 років Андреа Лопес та Маурілія Чавес будували своє життя окремо: працювали, одружувались та народжували дітей.

90-річні близнючки не бачили одна одну з самого дитинства, коли їх разом із вісьмома іншими братами та сестрами розлучили після смерті батьків у 1947 році. Завдяки ДНК-тесту, проведеному торік, одна з жінок, яку звуть Андреа Лопес, несподівано дізналась, що її сестра Маурілія Чавес все ще жива. Про цю неймовірну історію пише видання Metro.

Понад 80 років сестри-близнючки будували своє життя окремо: працювали, одружувалися, народжували дітей, а потім переїхали на пенсію, одна до Вегаса, інша – у Денвер (США).

Під час емоційної зустрічі сестри заплакали від щастя.

"Моя маленька сестричко, я дуже хотіла тебе побачити, щоб ти була зі мною. Коли бачу тебе, то стаю такою щасливою. Нічого не можу робити, тільки плачу, обіймаю і притискаю до себе", – сказала Лопес іспанською мовою.

Під час емоційної зустрічі сестри заплакали від щастя. Фото: Loretta Chavez

Сестра відповіла, що також почувається найщасливішою людиною у світі, бо ніколи не думала, що матиме можливість побачити свою сестру знову.

"Я була самотньою, у мене прекрасна сім'я, але чого мені дійсно не вистачало, так це сестри", – додала вона.

Попри розлуку, що тривала майже усе життя, між сестрами збереглось кумедне суперництво: вони сперечаються, хто з них народилася першою.

"Це я старша на 6 хвилин!" – наполягає Лопес.

До речі, завдяки тесту ДНК жінки також знайшли ще трьох живих братів та сестер, яким зараз по 80-90 років. Не зважаючи на поважний вік, вони активно мандрують країною, аби зустрітися й поспілкуватися з ними.

Один з братів невдовзі приїде з Лос-Анджелеса до Вегаса, щоб побачити Лопес, а сама вона скоро збирається до Техасу, щоб погостювати в іншого родича.

"Це диво, що ми знайшли одне одного після стількох років і в такому віці. Але краще пізно, ніж ніколи! Тепер наша велика родина знову разом", – радіють возз’єднані сестри.

Попри розлуку, що тривала майже усе життя, між сестрами залишилося кумедне суперництво: вони сперичаються, хто з них народилася першою. Фото: Loretta Chavez

Нагадаємо, раніше Фокус писав про близнючок Емі Хвітію та Ано Сартанію, які возз'єдналися через 19 років після розставання і зажадали відповідей від своїх сімей, котрі роками приховували від них правду.

Крім того, 19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать інших людей.