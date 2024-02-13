Соромиться свого хобі: чоловік витратив $15 тисяч, щоб перетворитись на собаку (відео)
Чоловік у костюмі пса намагається діяти, як справжня жива істота. На фото можна побачити, як він бігає на чотирьох і приносить газету.
Японець мав бажання перетворитись на собаку породи бордер-колі. Щоб реалізувати свою мрію, витратив понад 15 тисяч доларів на гіперреалістичний костюм. Під час прогулянки сквером ходити і бігати йому не вдалось, тому істоту в костюмі пса переміщували на візку. Про деталі прогулянки чоловіка-колі ідеться на Youtube-каналі "I want to be an animal", який переглянули понад 20 млн відвідувачів.
На відео, опублікованому влітку 2023 року, — репортаж про життя японця, який перевдягнувся в костюм колі та пішов "гуляти" парком.
Поруч з чоловіком у волохатому костюмі — журналістка Кароліна Камінська, яка вдає, що є хазяйкою "пса" на прізвисько Токо.
Як з'ясувалось, у костюмі складно пересуватись — чоловік упав, намагаючись це зробити. Тому його перевозили на спеціальному візку, видно на деяких кадрах сюжету. Під час прогулянки "колі Токо" підвели познайомитись з іншими собаками. Схоже, тварини на нього не гавкали і не кидались.
У якийсь момент до "чоловіка-собаки" наблизилась дитина, яка повірила, що це реальний пес. Дитині дозволили погладити істоту, втім матір відзначила, що все ж був невеликий переляк.
У розмові з журналістами чоловік пояснив, що мав сильне бажання стати собакою, однак соромиться свого хобі — про це знають далеко не усі його друзі. Головне побоювання — що його вважатимуть диваком. Родина знає про захоплення — вони "здивувались", заявив "Токо". Якщо стаються негативні реакції на подібні гіперреальні перевдягання, то від подібного нерозуміння стає сумно, заявив він.
"Мені просто сумно, що люди можуть так думати. Я люблю тварин і люблю грати, як колі. Це моє хобі, тому я буду продовжувати. Це робить мене щасливим і інших людей теж".
На Youtube-каналі можна відшукати посилання на Instagram, де чоловік публікує світлини зі свого життя у образі пса породи бордер-колі. В акаунті toco.ev — фото, як "собака" стрибає через бар'єр, приносить газету і п'є кока-колу з пляшки.
Зазначимо, раніше Фокус розповідав про користь від хобі. Зокрема, людина може вибрати заняття, яке дає їй можливість розслабитись та зняти стрес. Також можна розвинути якісь особисті навички для самовираження. Крім того, є дев'ять видів хобі, які допомагають зберегти роботу мозку та розвинуть інтелект.