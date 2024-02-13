"Скарб дитинства": рідкісну картку Pokemon можна продати за 6 млн доларів (фото)

З моменту запуску Pokemon TCG багато примірників із цієї колекції різко зросли в ціні та стали ще популярнішими серед колекціонерів. Деякі з них можуть коштувати мільйони доларів.

Компанія TheToyZone опублікувала результати свого нового дослідження, під час якого з'ясувалося, що багато культових іграшок 90-х років сьогодні коштують величезних грошей, а найбільший "скарб дитинства" оцінюється в 6 мільйонів доларів. Про це пише The Mirror.

Обговорюючи вплив мільярдного касового хіта "Барбі" на продаж ляльок, автори дослідження виявили, що ціна на іграшку зросла, бо попит на неї різко збільшився. Тож співробітники компанії TheToyZone виявили деякі з найрідкісніших і найцінніших іграшок, які зараз шукають колекціонери. Вони можуть просто лежати під ліжком або в забутій коробці на горищі й при цьому коштувати цілий статок.

Співробітники компанії попросили людей перевірити свої коробки зі старими речами й бути уважними, адже десь серед них може завалятися саме та іграшка, яка коштує величезних грошей.

Також вони показали список найцінніших продажів за останні роки:

Картридж Mario Kart для N64 вартістю $21 000 — найдорожча вінтажна гра Nintendo, яку було продано;

Картка з Пікачу Логана Пола за $6 млн — найдорожча картка Pokemon 90-х років;

Найдорожча фігурка 90-х років продана за $10 000 — попри те, що персонаж Scratch The Cat з'явився тільки у відеогрі за батьківською франшизою Teenage Mutant Ninja Turtles;

Чарізард з 1-го видання Shadowless Base set за $420 000 — це друга найдорожча карта Pokemon;

Оригінальна система Nintendo 64 1996 року за $5 651.

Топ 10 найдорожчих карток Pokemon 90-х років Фото: TheToyZone

Британське видання також зазначає, що не тільки старі іграшки можуть коштувати цілий статок. Одна жінка розповіла, як вона зраділа, купивши яскраву вазу в магазині Goodwill всього за 3,98 долара, і була приголомшена, коли на аукціоні за неї виручили 107 000 доларів.

"Я купила її, думаючи, що вона матиме гарний вигляд у моєму будинку. Я точно не купувала з думкою про продаж", — розповіла Джессіка Вінсент.

Однак її думка змінилася, коли вона спробувала дізнатися більше про походження твору мистецтва. 13 грудня ваза була успішно продана в аукціонному домі Райта за 107 100 доларів. Переможець торгів, провідний колекціонер з Європи, попросив не розголошувати його ім'я.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний комікс про "павучка" продали за рекордні $1,38 млн. На аукціоні Heritage Auctions було продано й інші цінні серії коміксів про різних популярних супергероїв, на які колекціонери не шкодували грошей.

Також стало відомо, що подружня пара зі США знайшла старовинні листи під час ремонту будинку. Метт і Керрі Тессмер провели власне розслідування, щоб дізнатися, ким був автор послань. Крім листів, було виявлено й інші старовинні предмети.