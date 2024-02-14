Дівчинка, яка "влетіла" у скляні двері, вважаючи, що вони відчинені, отримала 100 тисяч євро

Рубі Кертіс було сім із половиною років, коли вона влетіла у скляні двері, які розбилися і порізали її тіло. Дівчинку доставили в лікарню на швидкій допомозі.

Дівчинка з Ірландії, чия нога була серйозно травмована, отримала 100 000 євро за позовом у Високому суді. Під час відпочинку вона подумала, що двері патіо в готельному номері відчинені, і вбігла в них, вдарившись об скло. Про це пише BreakingNews.

Рубі Кертіс було сім з половиною років, коли 29 жовтня 2018 року стався нещасний випадок. Вона з сім'єю відпочивала в готелі Hotel Targoro-Family and Fun у Санта-Крус-де-Тенеріфе, Канарські острови (Іспанія).

Мати дівчинки, Ніам Кертіс із Дубліна, подала позов на операторів готелю, компанії Sucursal en Espana і Dreamplace Hotels and Resorts SL, та їхніх страховиків Zurich Insurance plc. Відповідачі заперечували свою недбалість. Адвокат Г'ю Мохан, який представляв інтереси Рубі в суді, сказав, що його експерти стверджували, що в дверних панелях повинно було бути загартоване безпечне скло, але відповідачі стверджували, що, оскільки готель був побудований до введення будівельних норм і правил, порушення стандартів не було.

Стверджувалося, що пані Кертіс забронювала в операторів готелю відпустку на п'ять ночей вартістю близько 1100 євро, яка мала відбутися наприкінці жовтня 2018 року. В останній день відпустки, як стверджується, її дочка вбігла в скляні двері, що ведуть у внутрішній дворик у спальні готелю, вважаючи, що вони відчинені. Скло розлетілося на безліч осколків і нанесло Рубі численні рвані рани на лівій ікрі, лівому коліні та правій щоці.

Високий суд у Дубліні, Ірландія Фото: Reddit

Дівчинку доставили в місцеву лікарню, де їй зробили термінову операцію, після чого вона провела там дев'ять днів і повернулася додому. Містер Мохан розповів суду, що Рубі добре одужала, хоча в неї залишився помітний шрам на ікрі. Дівчинка стала дуже тривожною після нещасного випадку, але, на щастя, все закінчилося, і вона залишила все це позаду, сказав адвокат.

Суддя Пол Коффі схвалив позов і побажав Рубі та її матері всього найкращого. Юрист зазначив, що це чудове рішення, і сім'я дуже задоволена ним.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка намагалася втекти з клініки після пластичної операції, щоб не платити. Пацієнтка приїхала з іншої країни і одразу ж після косметичної процедури на обличчі спробувала втекти. Жінку помітили медсестри, які й затримали її до прибуття охорони.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговуючий персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.