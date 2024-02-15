Життя змінилося: американець став мільйонером через три дні після розставання з дівчиною

Попри невдалі стосунки чоловік зміг знайти щастя. Його життя кардинально змінилося після придбання лотерейного білета в супермаркеті.

День святого Валентина для одного чоловіка зі штату Іллінойс (США) було врятовано після того, як він виграв у лотерею джекпот у розмірі 1 мільйона доларів лише через три дні після розставання зі своєю дівчиною. Про це пише UPI.

Чоловік із міста Чикаго, який не захотів називати своє ім'я, розповів представникам лотереї штату Іллінойс, що після важкого розставання на нього чекав "неприємний" День святого Валентина. Однак його настрій змінився після купівлі скретч-квитка "Monopoly 50X" у магазині Walmart у Нортлейку.

"Після того, як я стер захисний екран виграшного квитка, я повністю запанікував. Я одразу відчув, як змінилося моє життя. Я майже не ходив на роботу через розставання", — розповів переможець.

Ілюстративне фото Фото: Illinois Lottery

За його словами, виграшний квиток означав для нього поворот долі не тільки в кращий бік.

"Я божеволів, зберігаючи секрет про цей мільйон доларів. У мене немає особливої людини, з якою я міг би поділитися своєю радісною новиною, тому що ми з моєю дівчиною розлучилися за три дні до того, як я купив виграшний квиток. Можна сказати, що мені не щастило в коханні, але нічого страшного, адже зараз я дійсно зірвав джекпот!" — сказав переможець.

Представники лотереї штату Іллінойс зазначають, що вже цього року було продано понад 7,8 мільйона виграшних білетів, які принесли гравцям понад 190 мільйонів доларів.

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