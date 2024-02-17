Слід України в канадському місті-примарі: блогер показав моторошні кадри (відео)

У місті Інсінгер 1981 року проживали 805 осіб, але зараз там — тільки занедбані будівлі та порожнеча.

Маленьку українську напівзруйновану церкву, школу, пошту і кілька будинків у занедбаному місті Інсінджер у провінції Саскачеван (Канада) виявив дослідник занедбаних будівель чоловік з Онтаріо на ім'я Дейв, відомий в Інтернеті як Freaktography, пише Metro.

Прогулюючись забутим містечком-примарою, найбільше Дейв був вражений храмом із куполоподібним шпилем.

"Навколо була розкидана ціла купа занедбаних будівель. Там була українська церква, яка була дуже маленькою. Там були графіті, вікон не було, але це було так приємно. Там було багато будівель, будинків і маленьке поштове відділення", — розповів він.

Згідно з переписом населення, в Інсінгері проживало 315 осіб у 2016 році і 805 осіб у 1981 році.

Покинуте місто Інсінгер

У коментарях користувачі відреагували на побачене.

"На шосе недалеко від Вінніпега є маленька біла церква (я маю на увазі крихітну), і історія свідчить, що якщо ви оббіжите її 3 рази за годинниковою стрілкою, 6 разів проти годинникової стрілки і 9 разів за годинниковою стрілкою, ви зникнете. Я зробив перші два кроки... Не зміг змусити себе зробити останній. Це дуже дивне містечко", "Круте місце", "Прекрасно", "У Саскачевані найкрасивіші занедбані церкви", — пишуть під відео.

Загалом у Саскачевані налічується 140 міст-привидів, багато з яких були занедбані у ХХ столітті. Причиною стала низка чинників, починаючи від скорочення населення до поліпшення транспортного сполучення з більш жвавими районами з розвиненою економікою.

Раніше Фокус писав, що дослідник старовини показав занедбаний шотландський особняк, у якому колись жила Коко Шанель.