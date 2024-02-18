"Ніхто про це не знав": чоловік знайшов у своєму будинку секретну кімнату (відео)

Власник житла пожартував, що збирається використовувати це приміщення для зберігання різдвяних прикрас.

Домовласник, якого звуть Даніель, під час капітального ремонту знайшов у своєму будинку секретну кімнату, про яку не здогадувалися навіть попередні мешканці. Про це він розповів у відео на своїй сторінці в TikTok.

За словами чоловіка, таємний вхід був схований за дерев'яною панеллю в стіні. Озброївшись магнітами, він виявив приховані гвинти, після зняття яких перегородка легко від’єдналася від стіни.

"Мені було цікаво, чому за дверима розташована дерев'яна панель", — пояснив він.

Даніеля вразило те, що він побачив усередині: у кімнаті була лише електрична проводка та жодних слідів попереднього використання цього приміщення. Схованка здається досить великою, але абсолютно порожньою, якщо не брати до уваги ізоляції та труб.

Схованка здається досить великою, але абсолютно порожньою, якщо не брати до уваги ізоляції та труб Фото: TikTok

Пізніше господар узявся за її облаштування: встановив компактні двері, що було зручніше заходити всередину, і жартома заявив про плани використовувати секретну кімнату для зберігання різдвяних прикрас.

Це відео миттєво стало вірусним, набравши мільйони переглядів, вподобайок і репостів.

Користувачі TikTok у коментарях почали активно ділитися своїми думками щодо побаченого на ролику.

"Чудово, тепер ти, напевно, випустив злого духа"

"Вітаю з новою кімнатою!"

"Я думав, що зараз вискочить щось страшне"

"Я так зрозуміла, ви просто ходили й прикладали магніт до речей. Цікаво, з якою метою?"

"Чому ви не зробили це відео на 4 секунди довшим і не показали внутрішню частину?"

"Це мансардний колінчастий настил. Майже всі нові будинки мають такий, аби відкрити доступ до вентиляції, сантехніки тощо".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жителів невеличкого містечка Корбі, що в англійському графстві Нортгемптоншир, які одного дня прокинулися від шоку. Адже за лічені метри від їхніх будинків почалося спорудження гігантського складу площею 160,8 тис. квадратних футів.

Також ми розповідали про 68-річного пенсіонера Ніка Вишневскі, який залишається останнім мешканцем будинку Gowkthrapple неподалік від шотландського містечка Вішоу. Вулиця Стенгоуп Плейс, на якій він живе, отримала славу "найсамотнішої в Шотландії", адже звідси виїхали вже майже 200 людей.