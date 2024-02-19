Сіамські близнюки, яким лікарі не давали жодного шансу, дожили до 7-річного віку (фото)

Коли Марієме та Ндейє народилися, медики не очікували, що вони проживуть довше кількох днів.

Сіамські близнючки Марієме та Ндейє, які народились в Сенегалі у 2016 році, нещодавно відсвяткували свій сьомий день народження. Лікарі не очікували, що вони проживуть більше кількох днів після народження, проте дівчатка продовжують мужньо боротися за своє життя. Про їхню історію написало видання BBC.

Марієме і Ндейє мають одну пару ніг, один таз та деякі спільні внутрішні органи, однак у кожної є власний спинний мозок та серце. Дівчатка навчаються у звичайній школі у Кардіффі (Уельс) разом з однолітками та повністю інтегровані у місцеву громаду.

Повідомляється, що сім'я переїхала до Великої Британії на лікування у 2017 році, але операція виявилась занадто ризикованою для серця Марієме, тож було вирішено залишити сіамських близнючок нерозділеними.

Марієме і Ндейє мають одну пару ніг, один таз та деякі спільні внутрішні органи, однак у кожної є власний спинний мозок та серце Фото: Ibrahima Ndiaye

За словами їхнього батька Ібрагіми, головне, аби діти жили нормальним життям, розвивались, гралися та сміялись.

"Коли тобі з самого початку кажуть, що майбутнього немає, то ти живеш лише сьогоденням. Вони — борці й щодня доводять, що всі помиляються", — стверджує чоловік.

Операція виявилась занадто ризикованою для серця Марієме, тож було вирішено залишити сіамських близнючок нерозділеними Фото: Ibrahima Ndiaye Операція виявилась занадто ризикованою для серця Марієме, тож було вирішено залишити сіамських близнючок нерозділеними Фото: Ibrahima Ndiaye

Зараз близнючки навчаються у третьому класі місцевої загальноосвітньої початкової школи. Вони потребують регулярних медичних оглядів, оскільки мають серйозний ризик інфікування та серцевої недостатності.

Наступний виклик для них — навчитись стояти та ходити самостійно. Лікарі та рідні вірять, що це можливо. Вони у захваті від прогресу й невичерпного оптимізму, з яким живуть дівчатка.

За словами їхнього батька Ібрагіми, головне, аби діти жили нормальним життям, розвивались, гралися та сміялись Фото: Ibrahima Ndiaye

До речі, народження сіамських близнюків — це вкрай рідкісне явище, що трапляється у Великобританії приблизно в одному випадку на 500 тисяч. Приблизно половина таких дітей з’являється на світ мертвими, а ще третина помирає протягом перших 24 годин.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 62-річних американців Лорі та Джорджа (раніше Дорі) Шаппел із Пенсильванії, які вважаються найстарішими у світі сіамськими близнюками. Нещодавно вони навіть потрапили в Книгу рекордів Гіннеса.

Крім того, 19-річні ідентичні сестри Лариса і Летиція Лаззарін зустрічаються з братами-близнюками Лукасом і Філіпе Орсато. Вони розповіли, що їхні стосунки часто бентежать інших людей.