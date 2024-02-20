Релігійний батько вирішив "вигнати демона" з дому і згубив усю родину

Джованні Барекка розправився з дружиною і двома синами, після чого зателефонував у поліцію і в усьому зізнався. За його словами, в їхньому будинку був демон.

Будівельник з Італії занапастив усю свою сім'ю, намагаючись позбутися "присутності диявола" у своєму будинку. Про це пише La Stampa.

У суботу, 17 лютого, 54-річний Джованні Барекка з передмістя міста Палермо звернувся в поліцію і зізнався у злочині.

"Я вбив свою сім'ю. Я буду чекати, поки ви мене заберете... У нашому домі був демон", — повідомив чоловік телефоном співробітникам правоохоронних органів.

Карабінери, які прибули на місце, виявили в саду обгорілі останки жінки й тіла двох дітей. Також вони виявили 17-річну дочку чоловіка, яка ховалася в спальні. Дівчина перебувала в стані шоку.

Після огляду місця злочину співробітники поліції дійшли висновку, що в спробах "вигнати демона" Барекка катував свою сім'ю цілих кілька днів. Його першою жертвою стала дружина, 40-річна Антонелла Саламоне. Її тіло було настільки пошкоджене вогнем, що причину смерті встановити не вдалося. Після смерті жінки, ймовірний злочинець перейшов до своїх синів, одному з яких було 16 років, а іншому — п'ять. Він закував їх у ланцюги, заткнув роти кляпами й бив. Імовірно, донька чоловіка в цей час була в стані наркотичного сп'яніння і, можливо, змушена була спостерігати за тортурами своїх родичів. Сусіди розповіли поліцейським, що Барекка був одержимий думками про диявола і часто посилав їм записки дивного змісту.

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Один зі свідків, Сальваторе Турко, розповів журналістам, що глава сім'ї діяв не поодинці, адже він був тендітної статури. Він вважає, що йому мали допомагати інші релігійні фанатики. Ними виявилися Массімо Каранденте та Сабріна Фіна, яких він зустрів у Євангельській церкві. Поліція затримала обох і висунула їм звинувачення.

Дівчинка, яка вижила, зараз перебуває під захистом правоохоронців і проживає в безпечному місці, отримуючи психологічну підтримку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік благав посадити його до в'язниці через злих родичів. Чоловіка на ім'я Ануча спіймали на крадіжці в магазині. Після затримання він розповів співробітникам поліції, що ступив на стежку злочинів через батьків.

Також стало відомо, що поліція затримала озброєних грабіжників віком 60 і 70 років. Одним із ватажків банди є 70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "Німець". Чоловік добре знайомий співробітникам поліції, адже 1995 року він узяв у заручники 15 банківських службовців і погрожував їм зброєю.