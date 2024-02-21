Важить 200 кілограмів: знайдено найбільшу в світі змію (фото, відео)

Новий вид анаконди завтовшки, як автомобільна шина, викликає водночас жах і захоплення.

Найбільшу в світі змію знайшли у нетрях Амазонки. Плазун завдовжки 26 футів (майже 8 м) має голову, розміром з людську, й важить аж 440 фунтів (близько 200 кг). Неймовірним відкриттям, зробленим у Бразилії, поділився професор та телеведучий Фрік Вонк. Детальніше про це пише видання The Sun.

Північна зелена анаконда, яку побачив професор Вонк, виявилась справжнім гігантом серед змій. Її розміри перевершували всі очікування та уявлення про те, наскільки велетнями можуть бути ці створіння.

Порівнюючи з іншими видами, такими як сітчастий пітон, який вважався найбільшим до цього моменту (в середньому досягає довжини 20 футів 5 дюймів), можна зрозуміти, наскільки дивовижне відкриття зробив вчений.

Плазун завдовжки майже 8 м важить близько 200 кг. Фото: Twitter

"Зелені анаконди, що зустрічаються в Південній Америці – у Венесуелі, Сурінамі та Французькій Гвіані, мабуть, належать до зовсім іншого виду. Хоч, на перший погляд, вони виглядають майже однаково, однак генетична різниця між ними становить 5,5 %, а це дуже багато. Наприклад, люди та шимпанзе генетично відрізняються один від одного всього на 2%", – пояснює Вонк.

Він назвав новий вид Eunectes akayima, що перекладається з латини як "Північна зелена анаконда". Слово "akayima" було взято з мов корінних народів північної частини Південної Америки й означає "велика змія". Така назва, на його думку, має відображати велич та важливість цього виду плазунів у світі природи.

Професор Фрік Вонк назвав новий вид Eunectes akayima, що перекладається з латини як "Північна зелена анаконда". Фото: Twitter Професор Фрік Вонк назвав новий вид Eunectes akayima, що перекладається з латини як "Північна зелена анаконда". Фото: Twitter

"Я вивчаю анаконду вже 32 роки, тому постає питання, скільки ще нових видів існує, про які ми не знаємо. Якщо така знакова тварина залишалася непоміченою протягом стількох років, то як щодо менш помітних і менш вивчених звірів і рослин? Ця знахідка змушує нас замислитися про справжнє розмаїття Південної Америки", – каже колега Вонка, професор Рівас.

На відео дослідники показали дивовижну істоту у всій її величині. Анаконда завтовшки, як автомобільна шина, викликає водночас жах і захоплення.

Раніше Фокус розповідав, що австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію. Під час мандрівки батько сімейства раптово здригнувся і загальмував, закричавши дітям: "Гадаю, в машині змія, вона щойно спробувала вкусити мене!". Пасажири швидко вийшли назовні й через п’ять хвилин побачили, як рептилія визирає з решітки клімат-контролю.

Крім того, ми писали, що 38-річний Келвін Баутіста був засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 5 тисяч доларів за звинуваченням у контрабанді. Чоловік намагався перевезти через кордон трьох пітонів у своїх штанах. Спершу йому загрожувало максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення, штрафу до 250 тисяч доларів та звільнення під наглядом на строк до трьох років, але вирок був значно м'якшим.