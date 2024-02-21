Винахідлива жінка показала, як опалювати весь будинок без газу й електрики

Цей пристрій окупив себе вже за перший рік використання, дозволивши сім'ї заощадити тисячі доларів.

Домовласниця Кенсі Грейсон нещодавно поділилася на своїй сторінці в TikTok неочевидним способом економії на опаленні будинку взимку без газу й електроенергії. Для цього жінка використовує печі на деревних пелетах: одна з них працює в гаражі, а інші —безпосередньо в домі.

За словами Кенсі, гаражна пічка працює лише тоді, коли там перебуває її чоловік, а ось та, що всередині будинку, не вимикається майже всю зиму, ефективно обігріваючи житлові кімнати.

Цікаво, що цей пристрій окупив себе вже за перший рік використання, дозволивши сім'ї заощадити тисячі доларів.

За словами Кенсі, пристрій окупив себе вже за перший рік використання, дозволивши сім'ї заощадити тисячі доларів Фото: TikTok

Щоб продемонструвати принцип роботи, блогерка відкрила верхню частину печі, під якою розташований отвір для завантаження горючих матеріалів — пелетів, що являють собою невеличкі циліндричні гранули, виготовлені шляхом пресування подрібненої деревини. Їх можна придбати в мішках у будівельних магазинах і магазинах для фермерів.

Місіс Грейсон наголошує, що інвестиція в пічку на пелетах дуже вигідна, адже тепер вона витрачає на опалення всього 800 доларів на рік.

Інвестиція в пічку на пелетах дуже вигідна, адже тепер вона витрачає на опалення всього 800 доларів на рік Фото: TikTok

Під відео винахідливої жінки з'явилося чимало коментарів від підписників, які поділилися власним досвідом.

"У нас теж були пелети, але потім ми перейшли на дрова. Хоча я вірю, що пелетні печі також економлять гроші", — написав один із користувачів TikTok.

До речі, фахівці підтверджують ефективність і економічність опалення будинків за допомогою подібних пристроїв. На відміну від газу чи електроенергії, вартість пелет залишається стабільною. Крім економії коштів, такі пічки екологічні та цілком безпечні. Сучасні моделі мають вбудовані системи автоматичного розпалювання та контролю температури.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не вмикає опалення. Аби не платити за дорогий газ, дівчина використовує харчову плівку. Надін твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання й електроенергію.

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