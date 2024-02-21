Працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу (фото)

Люсі Саутертон, яка майже 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички й водночас побачити світ.

28-річна Люсі Саутертон з Бірмінгема (Велика Британія) стверджує, що працівники круїзів використовують кодові слова, щоб отримати час для відпочинку. Дівчина також зазначила, що персонал кораблів вміє розважатися і влаштовувати "дикі" вечірки. Про це пише Daily Star.

Жінка почала працювати на круїзних лайнерах у 19 років після того, як подала заявку на посаду масажиста в спа-салоні на борту корабля. Вона розповідає про своє життя в соцмережах і розкриває внутрішній погляд на життя персоналу судна.

Люсі, яка зараз допомагає пасажирам вибирати дорогі речі в розкішних магазинах на борту корабля. Продаючи модні годинники, сумки та ювелірні прикраси, вона також має великий досвід перебування на великому круїзному лайнері та стверджує, що в команди є механізми, які дають змогу впоратися з напруженим способом життя.

Люсі працює на кораблях з 19 років Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Дівчина розповіла, що працівники використовують секретний код, щоб отримати коротку перерву.

"WOFT — це абревіатура, яка розшифровується як "waste of f*****g time", і члени екіпажу зазвичай говорять це, якщо збираються на незаплановану перерву. Робота на круїзних лайнерах, як багато хто знає, не терпить зволікань, тому іноді члени екіпажу вигадують завдання, яке вони кажуть своєму менеджеру, що збираються зробити, але насправді вони просто збираються перепочити", — сказала британка.

Дівчина завжди мріяла подорожувати світом Фото: cruisingascrew.com/Lucy Southerton

Люсі також зазначає, що не тільки таємні перерви членів екіпажу допомагають їм розслабитися на кораблі. Вона стверджує, що вечірки — це теж доволі поширене явище і в морі це може стати трохи "диким".

"У мене було кілька бурхливих ночей у барі екіпажу, тому я можу сказати, що моряки дійсно вміють веселитися. Так, між членами екіпажу зав'язується безліч стосунків, деякі з них романтичні, а деякі платонічні. Скажу лише, що далеко не всім вдається довго приховувати їх від сторонніх очей. На круїзному лайнері новини поширюються як лісова пожежа, тому достатньо однієї людини, щоб помітити дотик руки або поцілунок", — додала вона.

Британка, яка майже 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але не мала грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свою кваліфікацію і водночас побачити світ.

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