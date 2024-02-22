Туристи понад тиждень виживали в глушині та рятувалися від крокодилів через Google Maps (фото)

Філіп Маєр і Марсель Шоне кілька днів намагалися дістатися до населеного пункту. Чоловіки переправлялися через річки, терпіли грози, ховалися від спеки та навіть намагалися збудувати притулок.

Двом німецьким туристам пощастило, що вони залишилися живі після того, як вони понад тиждень провели в глухій глушині Північного Квінсленда (Австралія) через неправильно прокладений маршрут у Google Maps. Про це пише 9News.

Філіп Маєр і його друг Марсель Шоне кілька днів шукали допомоги, рятувалися від крокодилів, переправлялися через річки, терпіли грози й ховалися від спеки, занадто сильної для ходьби.

Пара туристів намагалася доїхати машиною з одного міста в інше, але, дотримуючись вказівок Google Maps, звернули з дороги на ґрунтову стежку і потрапили в національний парк. Через шістдесят кілометрів вони загрузли в болоті й намагалися йти далі пішки. Чоловіки тоді не розуміли, що потрапили в серйозну біду.

"Я почуваюся як у кіно, як у поганому фільмі, але зі щасливим кінцем. Ми намагалися побудувати притулок. Але це не дуже-то спрацювало. Тож ми спали під небом. Увесь цей час йшов дощ, але все було добре", — каже Маєр.

Чоловіки зділовали вказівкам Google Maps Фото: 9 News

Тиждень туристи йшли до Коена і нарешті дісталися невеликого селища, щоб звернутися по допомогу.

За словами Маєра, в останньому струмку, який їм довелося перетнути, водився крокодил.

"Ми просто проїхали через струмок, тому що це була наша єдина можливість", — сказав він.

Рейнджери допомогли повернути їхній повнопривідний автомобіль і сказали, що це вже не перший нещасний випадок на мисі, який виник через Google Maps.

"Ми й гадки не маємо, чому це відбувається", — сказав рейнджер Квінслендського парку і дикої природи Роджер Джеймс.

Представниця Google заявила, що компанія рада, що люди перебувають у безпеці, і проводить розслідування.

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