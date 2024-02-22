"Я була мільйонеркою": жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні (фото)

Кейтлін Пайл купила автівку Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.

36-річна мільйонерка Кейтлін Пайл зі США, каже, що продати свій особняк з усіма речами, щоб переїхати у фургон і жити на 30 доларів на день було "найкращим рішенням", яке вона коли-небудь ухвалювала. Про це пише New York Post.

Жінка мала статки в 4 мільйони доларів, володіла власним коректорським бізнесом і жила у восьмиповерховому будинку в Орландо, штат Флорида, разом зі своїм колишнім чоловіком, перш ніж вирішила відмовитися від усього цього і стати кочівником. У їхньому розкішному особняку було 18 кімнат: чотири спальні й три ванні, зокрема кімнати, присвячені іграм Nintendo, а також мистецтву і різним ремеслам.

Однак після розлучення у квітні 2019 року, продажу бізнесу за 4 мільйони доларів і нервового зриву Кейтлін вирішила перейти на мінімалістський спосіб життя. Вона купила фургон Mercedes Sprinter за 88 000 доларів, витратила 102 000 доларів на ремонт, зокрема на виготовлення кухні на замовлення з великим холодильником, соковичавлювачем і блендером, і вирушила в дорогу. Жінка вже встигла побувати у восьми штатах і любить проводити свої дні, пробуючи щось нове, наприклад, займаючись альпінізмом.

"Я була мільйонеркою і перейшла від життя на самоті у величезному порожньому будинку до подорожей. Моє життя схоже на пригоду, яку я обираю сама. Я роблю все це, щоб порадувати свою внутрішню дитину. Я люблю подорожувати, і це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала. Я стала набагато впевненішою в собі, завела нових друзів і навіть ходжу на побачення. Життя — це зростання, і я вірю, що це саме те, що я роблю", — розповіла Кейтлін, яка зараз працює віддалено як лайф-коуч.

Жінка живе у фургоні Фото: SWNS Кейтлін витратила 102 000 доларів на ремонт Фото: SWNS

До початку свого 30-річчя американка створила успішний бізнес із коректури й заробила 100 000 доларів у перший же рік. У 31 рік вона заробляла 4 мільйони доларів на рік, що дозволило їй купити величезний будинок в Орландо, штат Флорида, разом зі своїм колишнім. Вона захоплювалася дизайном інтер'єрів, тому відправила ескізи дизайнеру й архітектору, які створили всі світильники та фрески на її замовлення.

Кейтлін і її чоловік розійшлися після 8 років шлюбу, і у квітні 2019 року їхнє розлучення було остаточно оформлено. Вона продала свою компанію і була змушена оплачувати рахунки, зокрема 180 000 доларів за обслуговування особняка, оскільки вона була єдиним власником нерухомості. Кейтлін каже, що через грошові проблеми, розлучення і необхідність утримувати особняк наодинці вона почувалася пригніченою і вигорілою, і стверджує, що в травні 2022 року в неї стався зрив.

"Догляд за будинком перетворився на роботу на повну ставку. Ми побудували його для себе, як для пари, і з нетерпінням чекали, коли зможемо розважати людей і утримувати його разом. Але, перебуваючи в ньому на самоті, я була поглинена. Завжди щось траплялося: то потрібно було, щоб хтось доглядав за газоном, але хлопець скасовував роботу в останню хвилину, то поштова скринька завалювалася, а ви не могли змусити себе її розібрати. Я насилу оплачував рахунки, а свою заначку залишила на крайній випадок. У мене був повний занепад сил", — згадувала американка.

Жінка працює на природі або у фургоні Фото: SWNS Жінка купила фургон за 88 000 доларів Фото: SWNS

Кейтлін почала відчувати постійне нездужання і втому. Вона обговорила проблеми зі своїм терапевтом, який у підсумку поставив їй діагноз "хронічний стрес і вигорання". Їй сказали, що її мозок потребує перерви і "TLC" у вигляді фізичних вправ, здорової їжі та відпочинку, тож вона вирішила провести чотири роки у відновленні, відкривши тим часом новий віддалений бізнес як лайф-коуча.

У квітні 2023 року Кейтлін купила Mercedes Sprinter за $88 000,00 і витратила ще $102 000,00 на ремонт. На підготовку машини пішло чотири місяці, вона найняла помічника, який допомагав їй доглядати за будинком, поки її не було, і в серпні 2023 року почала нове життя "на колесах".

"Такий спосіб життя набагато більше підходить мені. Раніше я їздила в дорогі відпустки по кілька разів на рік, але це було недовго. Тепер я живу на 20-30 доларів за ніч і веду життя, про яке завжди мріяла", — каже Кейтлін.

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