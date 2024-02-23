Ремонт своїми руками: "найгірший будинок на вулиці" завдяки новим хазяїнам вдвічі виріс у ціні

Протягом 9 років подружжя ремонтувало будівлю, виконавши значну частину робіт без залучення професійних майстрів.

Подружжя з Великої Британії купило за 150 тисяч фунтів напівзруйнований будинок у жахливому стані, щоб самостійно зайнятися його ремонтом та реконструкцією. Тепер їхнє помешкання оцінюється вдвічі дорожче від початкової ціни, пише Daily Star.

37-річна Ліззі Вільямс та її 40-річний чоловік Філ придбали будинок у місті Сент-Олбанс у червні 2014 року. За словами господарів, це був "найгірший будинок на вулиці" – за чотири роки там ніхто не жив, тож у стелі з’явилась діри, а туалет на першому поверсі покрився цвіллю.

Протягом дев’яти років подружжя ремонтувало будівлю, виконавши значну частину робіт власноруч. За їхніми підрахунками, оновлення сантехніки та електропроводки без залучення сторонніх майстрів дозволило заощадити близько 200 тисяч фунтів стерлінгів.

37-річна Ліззі Вільямс та її 40-річний чоловік Філ придбали будинок у місті Сент-Олбанс у червні 2014 року. Фото: Lizzy Williams

У будинку також змінили дах, встановили нову кухню, облаштували басейн на задньому дворі й навіть звели додаткову прибудову. Всі роботи було завершено у вересні минулого року.

За словами пари, на капітальний ремонт пішло близько 150 тисяч фунтів. Частина цієї суми – це власні заощадження, а решту покрили позики.

Протягом дев"яти років подружжя ремонтувало будівлю, виконавши значну частину робіт власноруч. Фото: Lizzy Williams Протягом дев"яти років подружжя ремонтувало будівлю, виконавши значну частину робіт власноруч. Фото: Lizzy Williams

"Це вже зовсім не той будинок, який ми купували. Довелось прокласти нові комунікації, організувати простір довкола, який раніше не використовувався. Тепер, заходячи на кухню, ви б її не впізнали!" – каже Ліззі.

Вартість будинку подружжя подвоїлася порівняно з початковою ціною покупки. Фото: Lizzy Williams Вартість будинку подружжя подвоїлася порівняно з початковою ціною покупки. Фото: Lizzy Williams

Жінка в захват і від оригінальних "фішок" інтер’єру, зокрема лавки у душовій та телевізора у ванній. Такі деталі, на її думку, роблять домівку по-справжньому неповторною.

"Філ покладався на друзів і родину, щоб вони підказували нам, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ми вклали своє серце й душу в цей будинок, а той факт, що багато ремонтних робіт довелось виконати власноруч, робить його по-справжньому особливим", – додає господиня.

Як результат, вартість будинку подружжя подвоїлася порівняно з початковою ціною.

На капітальний ремонт будинку пішло близько 150 тисяч фунтів. Фото: Lizzy Williams

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнера інтер’єрів Луїзу з Великої Британії, якій вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів. За словами британки, довелося суттєво видозмінити мансардне приміщення, облаштувати підігрів підлоги, а також детально продумати розводку для електроприладів та освітлення.

Крім того, ми показували будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), який став магнітом для покупців після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар.