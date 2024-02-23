Перекинувся і впав у пісок: бездомний викрав літак і приземлився на пляжі (фото)

Луїс Густаво Айрес викрав приватний літак і пролетів на ньому майже 40 км перш ніж йому довелося здійснити екстрену посадку.

У США безхатченко з Каліфорнії викрав приватний літак вартістю 150 тисяч доларів і приземлився на місцевому пляжі. Про це пише The Independent.

50-річного Луїса Густаво Айреса заарештували 8 лютого близько п'ятої години вечора після того, як він, імовірно, викрав літальний апарат з аеропорту Пало-Альто і пролетів на ньому 25 миль (40 км). Через деякий час чоловікові довелося здійснити екстрену посадку на пляжі в Халф-Мун-Бей, внаслідок чого літак перекинувся і торкнувся землі носом.

Після арешту Айрес розповів слідчим, що викрав літак вартістю 150 000 доларів, який не зазнав серйозних пошкоджень, щоб показати уряду, що в аеропортах немає належної безпеки, повідомили в окружній прокуратурі округу Сан-Матео.

Американець зміг потрапити в літак без ключа, протиснувшись через щілину в огорожі по периметру аеропорту, яка була прорізана. Під час суду Айрес розповів слідчим, що навчився літати в рідній Бразилії.

Чоловік пролетів майже 40 км Фото: ABC News

Співробітники поліції заявили, що під час арешту у чоловіка було знайдено посвідчення особи ще трьох осіб. Йому висунули обвинувачення в крадіжці особистих даних і викраденні літака, і він не визнав себе винним.

На першому судовому засіданні Айрес заявив судді Ребекці Вудсон, що хоче представляти себе сам, але вона відхилила його прохання. Заставу було встановлено в розмірі 10 000 доларів. Попереднє слухання призначено на кінець лютого.

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