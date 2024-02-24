Книга рекордів Гіннеса виключила з рекорду настарішого 31-річного собаку: що сталося

Фахівці висловили сумніви, що собака може прожити на світі 31 рік, що еквівалентно 220 людським рокам.

Книга рекордів Гіннеса анулювала рекорд із довголіття 31-річного собаки після того, як виникли сумніви щодо інформації про вік тварини. Про це повідомляє The Guardian.

Так, собака породи рафейру ду алентежу (португальська сторожова) на прізвисько Бобі був оголошений найстарішим з усіх собак, які живуть у світі. Але згодом фахівці засумнівалися у правильно поданій його господарями інформації.

Бобі помер в жовтні 2023 року. Йому нібито був 31 рік і 5 місяців. Господарі надали світлину собаки, зроблену у 1999 році, але користувачі мережі виявили, що у собаки на цьому фото та на інших відрізняється колір лап.

Фахівці теж висловили сумніви, що собака може прожити на світі 31 рік, що еквівалентно 220 людським рокам.

Також фахівці Книги рекордів не мали достовірних даних щодо точної дати народження пса, а останки Бобі піддали ДНК-тестуванню. Воно показало, що пес старий, але точний його вік встановити не вдалося.

Через низку таких сумнівів Книга рекордів Гіннеса ухвалила рішення анулювати рекорд Бобі.

Попереднім рекордсменом-довгожителем вважався австралійський пастуший собака Блюї, який помер у віці 29 років і п’яти місяців.

Нагадаємо, що Андрій Білбі Аргентіс із Румунії зібрав найбільшу у світі колекцію з 3456 мобільних телефонів і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.