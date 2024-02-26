Будинок вартістю $316 тисяч неможливо продати через "несмак" попередніх господарів (фото)

Хазяйка відмовляється щось змінювати. Вона й досі живе та працює там, регулярно публікуючи нові фото в Instagram.

Мері Роуз Янг з графства Глостершир, що у Великій Британії, не може продати свій будинок через його надто яскраве оформлення. За словами жінки, покупці просто втікають, коли бачать епатажні інтер’єри. Про це пише видання Mirror.

Мері, яка професійно займається гончарством, придбала цей котедж у 1987 році всього за 30 тисяч фунтів стерлінгів, аби розмістити там власну майстерню та галерею. З часом творча господиня так задекорувала інтер’єри, що залишився "лише дюйм білої фарби".

Втім, художні експерименти мали й зворотний ефект. У 2014 році Роуз Янг разом зі своїм чоловіком Філом Батчером вирішили продати будинок, щоб відкрити бутік-готель. Агенти з нерухомості тоді оцінили його вартість щонайменше у 250 тисяч фунтів стерлінгів (316 тисяч доларів), проте барвистий декор відлякував усіх потенційних покупців.

Агенти з нерухомості тоді оцінили його вартість щонайменше у 250 тисяч фунтів стерлінгів (316 тисяч доларів). Фото: Instagram

Попри це, Мері відмовилась щось змінювати. Вона й досі живе та працює там, регулярно публікуючи нові фото в Instagram.

"Агенти з нерухомості були у відчаї. Я могла б зафарбувати свої роботи, але не захотіла, бо люблю цей дім, і він справді працює на мене. Живемо тут з чоловіком, немов двоє дітей у ляльковому будиночку", – каже британка.

Коли мрії про власний готель розвіялися, Роуз Янг вирішила направити свій творчий порив в нове оздоблення будинку, перетворивши його на суцільну яскраво-рожеву картину.

"Я перестала помічати, наскільки мій будинок яскравий, адже живу тут уже давно. Багато людей соромляться й відмовчується, побачивши оздоблення, але правильною реакцією має бути сміх. Хочу, щоб люди відчули себе тут як діти у цукерковій крамниці", – додає вона.

Попри комерційні труднощі, цей незвичайний будинок досі залишається улюбленим місцем для творчості і натхнення для своєї господині, а його екстравагантний вигляд продовжує привертати увагу та викликати подив у численних відвідувачів.

Попри комерційні труднощі, цей незвичайний будинок досі залишається улюбленим місцем для творчості і натхнення для своєї господині. Фото: Instagram Попри комерційні труднощі, цей незвичайний будинок досі залишається улюбленим місцем для творчості і натхнення для своєї господині. Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дизайнера інтер’єрів Луїзу з Великої Британії, якій вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів. За словами британки, довелося суттєво видозмінити мансардне приміщення, облаштувати підігрів підлоги, а також детально продумати розводку для електроприладів та освітлення.

Крім того, ми показували будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), який став магнітом для покупців після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар.