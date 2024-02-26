Стали найкращими: пенсіонер забирає додому всіх старих собак, яких покинули господарі (фото)

Спочатку чоловік робив це, аби заповнити порожнечу після втрати домашнього улюбленця, але з часом догляд за покинутими тваринами став сенсом його життя.

Після смерті улюбленого пса Вольфганга, який загинув під колесами авто у 2012 році, пенсіонер Стів Грейг з Денвера (США) вирішив започаткувати добру справу: він забирає з притулків старих знедолених собак, яким волонтери не можуть знайти нових господарів. Про це пише видання ABC News.

За словами Стіва, спочатку він робив це, аби заповнити порожнечу після втрати домашнього улюбленця, але з часом догляд за покинутими тваринами став сенсом його життя – це приносить чоловікові нові емоції.

"Це не лише дивовижний досвід, а й дуже корисна справа. Кожна собака, яку я прихищаю, приносить з собою щось нове, наче додає ще один колір до мого життя", – каже Грейг.

Пенсіонер забирає з притулків старих знедолених собак, яким волонтери не можуть знайти нових господарів. Фото: Steve Greig Пенсіонер забирає з притулків старих знедолених собак, яким волонтери не можуть знайти нових господарів. Фото: Steve Greig

Пенсіонер радить усім, хто замислюється над тим, щоб взяти тварину з притулку, звернути увагу саме на дорослих собак. З ними менше клопоту порівняно з цуценятами, які потребують багато сил, енергії та уваги. Старші пси вже сформовані – зі своїми звичками та характером.

Стів впевнений, що тварини, які прожили довге життя, – значно мудріші, спокійніші й щиро вдячні своєму господарю за турботу.

"У цьому так багато плюсів! До певного віку собаки, як і люди, стають найкращою версією себе, і ви отримаєте від них найкраще", – переконаний американець.

Упродовж останніх 10 років Грейг забрав до себе додому 11 знедолених псів. Про життя домашніх улюбленців американець розповідає на сторінці в Instagram, що налічує понад 1 мільйон підписників.

Упродовж останніх 10 років Грейг забрав до себе додому 11 знедолених псів. Фото: Steve Greig Упродовж останніх 10 років Грейг забрав до себе додому 11 знедолених псів. Фото: Steve Greig

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що із притулку SPCA у Пенсільванії, що в США, уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин, хоча за тиждень до цього вольєри були переповнені. Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони усміхаються в коридорі з порожніми клітками.

Крім того, ми писали про ньюфаундлендських тер’єрів Лео й Тедді, які важать близько 70 й 75 кілограмів. Гігантські собаки, яких часто плутають із ведмедями, стали знаменитостями в містечку Лахольм, що у Швеції. 44-річна власниця велетнів, бібліотекарка Санела Бекович, навіть придбала нову машину, яка б їх вміщала.