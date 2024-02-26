Власник сучасного особняка, який "звисає" зі скелі, відмовився його залишати (фото)

Сильні шторми спричинили зсув ґрунту, який обвалив більшу частину берегової лінії під будинками. Однак Льюїс Брюггеман упевнений, що перебуває в безпеці у своїй оселі.

82-річний радіолог Льюїс Брюггеман мешкає в будинку вартістю 12,5 млн фунтів стерлінгів, який було визнано безпечним у Дана-Пойнті, Каліфорнія (США), попри те, що він звисає над океаном після зсуву ґрунту. Про це пише Daily Star.

Чоловік живе в одному з трьох будинків вартістю понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів кожен. Житлові будівлі звисають зі скелі і можуть опинитися в океані, але були визнані безпечними інженерами та іншими фахівцями.

Сильні шторми спричинили зсув ґрунту, який обвалив більшу частину скелі під будинками. Попри небезпечні для життя обставини, радіолог не збирається залишати свій сучасний розкішний особняк.

"З будинком усе гаразд, йому нічого не загрожує, і він не буде обнесений червоною стрічкою. Місто погоджується з тим, що у будівлі немає серйозних структурних проблем", — розповів Брюггеман журналістам.

Льюїс Брюггеман не захотів понідати свій будинок Фото: нос

Сіті-менеджер міста Дана-Пойнт Майк Кіллебрю повідомив CBS News, що інженер-геотехнік і будівельний сектор перевірили один із трьох особняків, найближчий до краю А-подібний будинок — і дійшли висновку, що безпосередньої загрози для нього немає. Хоча експерти стверджують, що наразі будинки на скелях безпечні для проживання, для того, щоб вони могли протистояти майбутнім штормам, необхідно провести додаткові роботи.

"Для стабілізації цього об'єкта будуть потрібні серйозні роботи. Ми бачимо все більше руйнувань. Я думаю, що ми продовжуватимемо спостерігати за ситуацією, яка тільки погіршуватиметься. У зв'язку з тим, що протягом кількох років поспіль відбувається сильний тиск, ці будинки, ці об'єкти... вони просто не можуть витримати такого удару", — сказав Кайл Турже, виконавчий віцепрезидент Alpha Structural, інженерної фірми з Лос-Анджелеса.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні. Кейтлін Пайл купила машину Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.

Також стало відомо, що в Англії не можуть продати "найсамотніший будинок". Котедж був побудований для залізничників у 1940-х роках. Останні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері.