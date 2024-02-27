Майже безплатно: виставлено на продаж "найдешевший будинок" у Великій Британії (фото)

За словами експертів, це чудова нагода майже задарма придбати нерухомість у мальовничій місцевості Вельсу.

У мальовничій долині Верхній Дуле у Вельсі виставлено на продаж "найдешевший будинок" у Великій Британії. Його початкова ціна становить 0 фунтів стерлінгів. Про це пише видання The Sun.

Занедбаний будинок площею близько 60 квадратних метрів знаходиться на околиці національного парку Bannau Brycheiniog неподалік від автотраси А4109.

Навколо нього – мальовнича природа та пагорби. Однак саме житло перебуває у жахливому стані: знайти вхідні двері практично неможливо, адже будинок повністю заріс чагарниками та деревами.

Аукціоністам довелося прорубувати гілля, аби дістатися на територію. Все, на що вони зважилися – це відкрити двері. Ніхто не ризикнув зайти всередину через аварійний стан конструкції.

"Ми попереджаємо потенційних покупців не заходити всередину через небезпеку для життя. Будівля фактично руйнується на очах", – розповів представник аукціонного дому Paul Fosh Auctions Шон Ропер.

Він зазначив, що початкова ціна у 0 фунтів має на меті привернути увагу покупців до цієї пропозиції та можливості придбати житло за символічну суму.

"З огляду на стан будинку, зрештою його можна буде купити за кілька фунтів. Все залежатиме від того, скільки саме покупці готові заплатити", – додав Ропер.

Занедбаний будинок площею близько 60 квадратних метрів знаходиться на околиці національного парку Bannau Brycheiniog. Фото: Paul Fosh Auctions

За словами експерта, попри повну занедбаність, це чудова нагода майже задарма придбати нерухомість у мальовничій місцевості Вельсу.

До слова, аукціон триватиме з 5 до 7 березня.

Попри те, рієлтор рекомендують учасникам торгів ретельно оглянути об'єкт та реалістично оцінити всі ризики, перш ніж брати участь в аукціоні, бо є велика ймовірність того, що очікування не будуть відповідати реальності.

Житло перебуває у жахливому стані: знайти вхідні двері практично неможливо, адже будинок повністю заріс чагарниками та деревами. Фото: Paul Fosh Auctions Житло перебуває у жахливому стані: знайти вхідні двері практично неможливо, адже будинок повністю заріс чагарниками та деревами. Фото: Paul Fosh Auctions

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя з Великої Британії купило за 150 тисяч фунтів напівзруйнований будинок у жахливому стані, щоб самостійно зайнятися його ремонтом та реконструкцією. Тепер їхнє помешкання оцінюється вдвічі дорожче від початкової ціни.

Крім того, ми показували будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), який став магнітом для покупців після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар.