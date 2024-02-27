Важко вмістити ліжко: дуже вузький зовні будинок, здається більш просторим усередині (фото)

На думку багатьох людей, всередині квартири важко вмістити меблі або сама будівля може не витримати сильного пориву вітру. Однак житло в цьому будинку оцінюється майже в 1 мільйон фунтів стерлінгів.

У найтоншому місці будівля, що стала туристичною визначною пам'яткою Лондона (Англія), має ширину всього 6 футів (1,8 метра), але це не заважає нерухомості в кварталі колишніх майстерень художників продаватися за захмарними цінами. Про це пише The Mirror.

На перший погляд здається, що в одному з найтонших будинків у Британії неможливо жити. На думку багатьох людей, туди важко вмістити ліжко або сама будова може не витримати сильного пориву вітру. Однак квартири в цій будівлі, що стала туристичною визначною пам'яткою, оцінюються в 1 мільйон фунтів стерлінгів.

У найвужчому місці будівля має ширину всього 6 футів (1,8 метра), а в найширшому — 13 футів (4 метри). Зовні високий тонкий корпус будинку має такий вигляд, ніби його можна було б використати для знімання фільму. Здається, що є тільки фасад, а всередині немає жодної кімнати.

Проте всередині квартири здаються набагато більшими. Чисті білі стіни та великі еркери створюють відчуття простору. У квартирі є дві спальні з двоспальними ліжками, велика вітальня та ванна кімната. На задньому дворі розбито невеликий сад.

У квартирі є дві спальні з двоспальними ліжками Фото: Purple bricks Удобраня ванна кімната з душовою Фото: Purple bricks

Будівля розташована на площі Турло, у районі Кенсінгтон і Челсі, що в Лондоні. Вона розташована в дуже привабливому місці, прямо навпроти парку, недалеко від станції метро і музею V&A. Ціни на нерухомість у цій будівлі досягають приголомшливих розмірів. У 2022 році квартира в цьому кварталі була продана за 775 000 фунтів стерлінгів.

Видання зазначає, що історія цього дивного будинку настільки ж цікава, як і його зовнішній вигляд. Багато будинків на площі були побудовані в 19 столітті за проєктом лондонського архітектора Джорджа Басеві в традиційному стилі з колонними ганками біля входів. Приблизно 20 років по тому 23 з них було продано компанії Metropolitan District Railway, яка працювала над створенням того, що ми сьогодні знаємо як лондонський метрополітен або метро.

Зрештою уряд заборонив їм будувати вхід на станцію Південний Кенсингтон, тому не всі будинки було знесено, хоча багато хто з них сильно зменшився в розмірах.

Раніше Фокус повідомляв, що власник сучасного особняка, який "звисає" зі скелі, відмовився його залишати. Сильні шторми спричинили зсув ґрунту, який обвалив більшу частину берегової лінії під будинками. Однак Льюїс Брюггеман упевнений, що перебуває в безпеці у своїй оселі.

Також стало відомо, що жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні. Кейтлін Пайл купила автівку Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.