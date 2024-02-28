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Уже кілька днів береги Ельби біля Гамбурга потерпають від нашестя рукавчастих крабів (відео)

Тетяна Зарембо
Масове вторгнення крабів біля німецького Гамбурга

Фахівці стверджують, що ці ракоподібні завдовжки близько 8 см можуть завдати величезної шкоди довкіллю.

У Гамбурзі місцеві жителі скаржаться на навалу рукавчастих, або волохатих, крабів, які мандрують Ельбою в бік міста. Про це пише Bild.

Краби невеликих розмірів з'явилися на вулицях Гамбурга близько трьох днів тому. Чому ракоподібні з'явилися в цьому місті саме зараз, досі незрозуміло. За однією з версій, їм потрібен різний рівень солоності води і тому вони мігрують в інші райони Ельби.

"Неймовірна кількість крабів перебуває в русі. Якщо щось встає у них на шляху, вони просто продовжують бігти сушею", — розповідає рибалка Давид Беттхер із Гамбурга.

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Рукавчасті краби — що про них відомо

Китайські рукавчасті, або волохаті, краби були завезені в європейські прісні водойми на початку XX століття.

Фахівці стверджують, що вони можуть завдати величезної шкоди довкіллю: ці ракоподібні завдовжки близько 8 см живуть у руслах річок, засмічують водні шляхи і руйнують рибальські снасті своїми гострими, як бритва, клешнями. Також є побоювання, що вони можуть поїдати ікру риб і витісняти місцеві види в боротьбі за ресурси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники служби охорони дикої природи в Північній Кароліні (США) попросили місцевих жителів бути обережними після того, як в одному з будинків ведмедиця вилізла з маленького вентиляційного отвору.