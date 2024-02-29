У неземному лісі: як виглядають найрозкішніші у світі хатинки на дереві (фото)

Кожен будиночок має власну назву, інтер'єр та особливості. На жаль, не всі приміщення обладнані санвузлами, але затишок відчувається всюди.

Недалеко від Сіетла, що в США, розташований незвичайний готель під назвою Treehouse Point. Тут всього 7 "номерів" – і це будиночки на деревах посеред неземного лісу, де серед іншого ростуть ялиці, кедри та клени. Про цю унікальну локацію написало видання Los Angeles Times.

Проєкт втілив у життя Піт Нельсон – дизайнер інтер’єрів та автор популярних телепрограм та книг про будиночки на деревах. У 2005 році він придбав ділянку біля річки в окрузі Кінг й почав зводити там свої незвичайні "номери".

Кожен будиночок має власну назву, інтер'єр та особливості. На жаль, не всі приміщення обладнані туалетами та раковинами, але у кімнатах є кавоварки та кондиціонери. М'які ліжка та автентичний декор забезпечують домашній затишок.

Один з номерів готелю Treehouse Point. Фото: Christopher Reynolds

За ніч у Treehouse Point мандрівникам доведеться заплатити від 325 до 625 доларів США. Це включає безкоштовний доступ до лазні з душем, сніданок – "шведський стіл" у приємному лісовому будинку з великим каміном, а також Wi-Fi (який недоступний у будиночках на деревах) і користування бібліотекою.

За ніч у Treehouse Point мандрівникам доведеться заплатити від 325 до 625 доларів США. Фото: Christopher Reynolds За ніч у Treehouse Point мандрівникам доведеться заплатити від 325 до 625 доларів США. Фото: Christopher Reynolds

За словами менеджера Брі Монахан, їхній готель має величезну популярність серед молодят, зокрема у закладі щороку проходить понад 80 весіль. Наречені із задоволенням проводять першу шлюбну ніч у такій розкішній атмосфері, що запам’ятається їм на все життя.

Наречені із задоволенням проводять першу шлюбну ніч у такій розкішній атмосфері. Фото: Christopher Reynolds Наречені із задоволенням проводять першу шлюбну ніч у такій розкішній атмосфері. Фото: Christopher Reynolds

"Будиночки на деревах розмовляють древньою мовою, і їхнє послання універсальне: залазьте на дерево й будьте у гармонії з природою", – пише в одній зі своїх книг Піт Нельсон.

Однак варто врахувати, що у Treehouse Point не заселяють гостей віком до 16 років, а також тих, у кого є домашні тварини.

У хатинки не заселяють гостей віком до 16 років, а також тих, у кого є домашні тварини. Фото: Christopher Reynolds

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