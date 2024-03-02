На пляжі Англії винесло залишки корабля, затонулого 130 років тому

Залізні пароплави "Бессі", "Цинтра" і "Вулчер" зазнали аварії на пляжі Корнуолл під час сильного шторму 18 листопада 1893 року. Тепер море повернуло уламки одного з них.

Шторми часто виносять з океанічних глибин цікаві артефакти. І тепер на пляжах Корнуолла опинилися залишки корабля, що затонув ще за королеви Вікторії 131 рік тому. Про це пише Daily Mail.

Затонулий корабель у затоці Карбіс, недалеко від Сент-Айвса, цієї зими залишився практично прихованим під піском.

Фото: Cornwall Live

Але 26 лютого штормове море обрушилося на північне узбережжя Корнуолла і змило пісок із пляжу, оголивши залишки корабельної аварії.

Залізні пароплави "Бессі", "Цинтра" і "Вулчер" зазнали аварії на пляжі під час сильного шторму 18 листопада 1893 року.

Усі три судна були пароплавами, що перевозили вугілля.

Фото: Cornwall Live

Шторм був настільки сильним, що рятувальні шлюпки не вдалося спустити на воду.

Один із кораблів, "Цинтра", прямував із Ньюпорта в Дартмут і, стоячи на якорі, був розбитий штормом.

П'ятеро членів екіпажу "Цинтри" були врятовані, ще семеро потонули. Повідомляють, що один із членів екіпажу провисів на такелажі понад годину.

Фото: Cornwall Live

Від корпусів кораблів мало що залишилося. Якір "Цинтри" було піднято з дна моря 1959 року, і сьогодні виставлено напоказ на пірсі Смітон у Сент-Айвсі.

Обидва екіпажі "Бессі" і "Вулчера" вдалося врятувати.

Зубчасті уламки парового вугільника "Бессі" — знайоме видовище в затоці Карбіс, їх часто виявляють після зимових штормів, коли бувають великі відливи.

Цікаво, але парові котли "Вулчера" були колись улюбленим ігровим майданчиком для дітей. Але під час Другої світової війни їх вивезли з пляжу і здали на металобрухт.

Однак цієї зими уламки досі залишалися майже повністю прихованими під піском. Шторм 1893 року був настільки масштабним, але його навіть зображували на картинах.

Залізні пароплави "Бессі", "Цинтра" і "Вулчер" потрапили в шторм Фото: Cornwall Live

Нагадаємо, раніше біля узбережжя Норвегії дослідили 600-річний середньовічний корабель, відомий як "Корабель Авалдснеса".

Команда дослідників з Університету Ставангера і Ставангерського морського музею використовувала сучасні технології, щоб дізнатися більше про затонуле судно.

"Корабель Авалдснеса", який описують як "прекрасне судно", збудоване вправними суднобудівниками, імовірно був частиною жвавої торговельної мережі середньовічного періоду. Сам Авалдснес був центром влади і торгівлі з раннього бронзового століття до кінця Середньовіччя, його відвідували представники Ганзейського союзу, впливової групи купецьких гільдій і міст. Корабель, імовірно, торгове судно середнього розміру, був побудований близько 1395 року на території сучасної Польщі.