Неможливо витримати: на станції метро знайшли морську свинку із запискою (фото)

Зоозахисники уже відкрили гарячу лінію і просять усіх, хто має будь-яку інформацію про цей інцидент, зв'язатися з ними.

На станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу, повідомляє видання The Guardian.

На жаль, у приміщенні не було відеоспостереження, за допомогою якого можна було б знайти недобросовісного хазяїна. Королівське товариство захисту тварин (RSPCA) вже забрало морську свинку під свою опіку.

Інспектор благодійної організації Шахназ Ахмад розповіла, що тварина, яку назвали Диско Піг, виглядає здоровою та доглянутою. За оцінками фахівців, її вік – від 6 до 12 місяців.

"Дуже сумно, що хтось відмовився від свого домашнього улюбленця таким чином. Це неймовірно жорстокий вчинок й загалом вкрай помилкове рішення. Ми закликаємо людей звертатися до місцевих благодійних організацій за допомогою у догляді за улюбленцями, а не залишати їх отак", – обурюється Ахмад.

Зоозахисники наголошують, що морські свинки потребують товариства собі подібних. Самотність може призвести до виникнення у них стресу та психічних розладів, саме тому невдовзі знайду підселять у компанію іншої морської свинки.

Співробітники RSPCA уже відкрили гарячу лінію і просять усіх, хто має будь-яку інформацію про цей інцидент, зв'язатися з ними.

Працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Фото: RSPCA

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що із притулку SPCA у Пенсільванії, що в США, уперше за майже 50 років забрали всіх знедолених тварин, хоча за тиждень до цього вольєри були переповнені. Зоозахисники поділилися радісною фотографією, на якій вони усміхаються в коридорі з порожніми клітками.

Крім того, ми розповідали про Стефані Барстоу з Корбі, яка несподівано знайшла свого кота Дюка. Пухнастик зник ще в січні 2017 року. Жінка була дуже рада знову побачити свого чотирилапого друга.