"Розлютилася": чоловік заявив дружині, що має право на половину її зарплати

Пара прожила в шлюбі 12 років і в них був спільний рахунок, хоча довгий час заробляв тільки чоловік. Згодом їхні діти підросли й жінка вирішила повернутися на роботу, щоб витрачати гроші тільки на себе.

Чоловік був спантеличений після того, як його дружина вирішила повернутися на роботу і залишити всі гроші собі, хоча до цього його зарплата була спільною. Він розраховував на половину її доходу, але щось пішло не так. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Один чоловік заявив своїй дружині, що має право на половину доходу від її нової роботи й багато людей з ним погодилися. Пара прожила в шлюбі 12 років, у них двоє дітей, і поки він ходив на роботу, вона сиділа вдома і виховувала їхніх дітей.

За його словами, він завжди говорив своїй партнерці, що підтримуватиме її, якщо вона захоче працювати. Його заробіток надходить на спільний банківський рахунок, який вони обидва можуть використовувати на свій розсуд, і він заробляє достатньо, щоб утримувати сім'ю, поки вона доглядала за дітьми.

Коли їхня молодша дитина збиралася йти до школи, жінка заговорила про те, що збирається повернутися на роботу. У цьому разі, як вони раніше домовилися, вся робота по дому знову ділитиметься порівну. Вона пояснила, що їй не терпиться повернутися до нормального життя, зокрема дозволити собі косметичні процедури та одяг. Жінка навіть заговорила про створення власної домашньої бібліотеки.

Ілюстративне фото Фото: psychologies

"Я відповів: "Нічого собі в тебе грандіозні плани! Цікаво, що я робитиму зі своєю половиною? Її обличчя. Спочатку воно зблідло від здивування і шоку, потім брови насупилися, і обличчя почервоніло. Що значить зі своєю половиною, запитала вона. Тут я заперечив, що все, що я заробляв за час нашого шлюбу, ділилося порівну. Однак вона сказала, що моя зарплата — це гроші сім'ї, а її зарплата — це додаткові гроші, які вона заробляє для себе. Тоді я сказав їй, що, звісно, вона може працювати й заробляти додаткові гроші, які вона може використовувати на власний розсуд, але тоді я більше не вважаю справедливим, якщо я братиму на себе рівну роботу з ведення домашнього господарства. Вона розлютилася, назвала мене кретином і жінконенависником", — писав чоловік на Reddit 2020 року.

Тема викликала резонанс серед користувачів форуму і багато людей стали на бік чоловіка.

"Вона буквально сприйняла старий жарт: що моє — то моє, а що твоє — то наше", "У вас була єдина скарбничка все ваше подружнє життя, і це не змінюється від того, що тепер у неї роблять внесок двоє людей", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя і нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.