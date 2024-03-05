"Прибери телефон": хлопець помстився дівчині, яка протягом фільму заважала глядачам

Замість приємного вечора перед великим екраном чоловікові довелося терпіти групу галасливих жінок у кількох рядах перед ним.

Чоловік планував провести спокійний вечір у шикарному кінотеатрі за переглядом фільму "Дюна 2", але всього за кілька рядів попереду група галасливих жінок порушила його плани. Про це чоловік розповів на популярному форумі Reddit.

Любитель кіно вдався до радикальних заходів під час перегляду фільму після того, як йому набридло терпіти витівки однієї дівчини. Хлопець із нетерпінням чекав можливості насолодитися фільмом "Дюна 2" у дорогому кінотеатрі з м'якими кріслами та обслуговуванням столиків. Однак замість приємного вечора перед великим екраном йому довелося терпіти групу галасливих жінок у кількох рядах перед ним.

"Учора ввечері ми ходили на фільм "Дюна 2" (дуже рекомендую)... до VIP-театру зі зручними кріслами та обслуговуванням за столиком... Я згадав про це тому, що для відвідування фільму вам має бути більше ніж 19 років, адже там подають алкогольні напої. Через два ряди від нас сиділи три молоді жінки... 19-22 роки, я б сказав. Вони не замовкали на жодному з попередніх показів і голосно розмовляли одна з одною протягом усього фільму, що дратує, але, на жаль, навряд чи є унікальним у наші дні", — писав чоловік.

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За його словами, цим усе не обмежилося, адже одна з жінок дістала свій телефон, закривши чоловікові огляд науково-фантастичного фільму. Зі свого місця він міг бачити, що вона перевіряє свої соціальні мережі кожні 10 хвилин або близько того.

"Було б применшенням сказати, що це відволікало. Вона писала СМС, гортала Instagram, дивилася відео в TikTok, кілька хвилин, потім відкладала телефон. Через десять хвилин вона знову діставала його. Це було неймовірно дратівливим", — зазначає хлопець.

Зрештою, відвідувач кінотеатру зірвався і крикнув їй: "Прибери телефон".

"Вона озирнулася, кинула на мене погляд, схожий на "заткніться старий чоловік", але поклала телефон. А потім, через 10 хвилин, знову дістала його. Знову, на повну яскравість", — продовжив чоловік.

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Відчувши, що в нього немає іншого виходу, глядач намацав шматок попкорну і кинув його в її бік, що викликало переполох у кімнаті.

"Я взяв шматок попкорну і кинув у неї... влучив їй по голові. Як ви можете собі уявити, вона обернулася і почала питати, що за справи. У відповідь я запитав, чи не може вона кілька годин прожити без свого телефону", — написав хлопець.

Інші глядачі почали кричати, просити дівчину бути тихішою або заткнутися. Кинувши ще один шматок попкорну, який ледь розминувся з її обличчям, винуватиця прибрала телефон до кінця фільму.

"Ніхто не встав, ніхто не плескав, усім було наплювати. На цьому б усе й закінчилося, але після фільму вона досить прямо сказала своїй подрузі, коли ми виходили, дивлячись на мене, що я придурок", — додав чоловік.

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Багато користувачів форуму підтримали кіноглядача.

"Потрібно повернути публічне покарання для людей, які користуються телефоном у кіно", — написав один із них.

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