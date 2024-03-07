Побачила дешевий подарунок: у нареченої почалася істерика під час весільної церемонії

Дівчині не сподобалося недороге столове срібло, яке подарував їй її брат разом із друзями. Їхні батьки та чоловік сестри тепер називають хлопця "нікчемою".

Наречена розлютилася на свого 19-річного брата і його друзів з коледжу за те, що вони купили їй "дешевий" весільний подарунок. Група молодих людей подарувала їй столове срібло на загальну суму близько 200 доларів, а також ще 300 доларів готівкою. Про це розповів сам брат нареченої на популярному форумі Reddit.

За його словами, його сестра відкрила подарунок і занадто різко висловила своє невдоволення.

"Моя сестра тепер закатує істерику з приводу того, які мої друзі жебраки. Столове срібло було не таким вже й дорогим, і що їм має бути соромно за такий дешевий подарунок. За її словами, коли тебе запрошують на весілля, ти маєш дарувати великий дорогий подарунок. Якщо це не так, то ти не поважаєш пару, яка запросила тебе на своє весілля", — написав хлопець у своєму пості.

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Автор теми пояснив, що більшість його друзів є студентами коледжу, або тимчасово безробітні, або ті, хто працює неповний робочий день. Вони об'єднали майже всі свої ресурси, щоб гідний подарунок.

"Я сказав їй, що за такого розкладу вона не має права ні на гарний, ні на дорогий подарунок. Вона знала, що моя група друзів складається зі студентів коледжу, які збанкрутували, тож вона не має права очікувати багато чого", — додав брат.

Він також додав, що його батьки й чоловік сестри тепер називають його "нікчемою" за те, що хлопець не попередив своїх друзів. Багато користувачів форуму вирішили стати на бік брата нареченої й підтримали молоду людину:

"Ваша сестра насправді трохи дурна. Ваші друзі були щедрими, особливо з огляду на їхній статус студентів. У цій культурі дорогі весільні подарунки не є платою за присутність; передбачається, що запрошення — це знак дружби, а не жадібності";

"Очевидно, у вашої сестри є свої власні, унікальні мотиви";

"Ви всі вчитеся в коледжі й маєте практично нульовий дохід. Я б не очікувала нічого, крім красивої листівки".

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