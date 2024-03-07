Важать понад 50 кг: американка розповіла про проблеми з найбільшими у світі грудьми (відео)

Енні Гокінс-Тернер категорично відмовляється від пластичної операції зі зменшення грудей, попри труднощі, які та створює.

66-річна американка Енні Гокінс-Тернер, яка проживає в Атланті (США), розповіла про труднощі життя з найбільшими у світі грудьми. Про це пише BILD.

У соціальних мережах американка відома під псевдонімом Norma Stitz. Із дитинства Енні страждає на гігантомастію — збільшення тканин грудей. Нині її бюст важить понад 50 кг, його розмір оцінюють як 106ZZZZ.

У школі з Енні знущалися та сміялися. В університеті вона також привертала загальну увагу та соромилася. Дівчина боялася опинитися оголеною навіть перед своїм хлопцем. У 1990-ті роки її груди було внесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільші у світі.

В Енні є спеціальне автокрісло, яке допомагає їй пересуватися, а ремінь безпеки виготовлений на замовлення. Сходами жінка підіймається або спускається тільки боком, інакше можна впасти через важкість грудей. Їй доводиться відводити одну з грудей убік, щоб дотягнутися до ніг і взутися. А щоб устати з ліжка, потрібно перевертатися на живіт.

У школі йа університеті з Енні знущалися та сміялися Фото: X (Twitter)

"Я завжди намагаюся захистити спину та руки. Люди думають, що величезні груди викликають сильний біль у спині. Повірте, для мене це в основному ноги. Я дуже вдячна за те, що мої величезні груди зробили для мене. Вони профінансували два будинки, освіту дітей і чудові відпустки", — розповідала американка в інтерв'ю The Sun.

Енні зазначила, що ще 1996 року створила в мережі сторінку під ніком Norma Stitz, якою користується вже понад 20 років. Вона розміщує записи еротичного змісту, які приносять їй величезний дохід. За перший рік такої "роботи" вона заробила свої перші 50 тисяч доларів. Згодом дохід жінки перевищив 1 млн доларів, що дало їй змогу жити на широку ногу та подорожувати по всьому світу.

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