Дружина мільйонера засуджує чоловіка за те, що він не подарував їй маєток після пологів (відео)

Лінда Андраде очікувала на дорогий і екстравагантний подарунок на честь народження доньки. До цього її чоловік Ріккі встиг побалувати свою дружину сумочкою, новою машиною і діамантом від розкішного ювелірного бренду.

Лінда Андраде, інфлюенсерка та заможна домогосподарка з Дубая, засмучена тим, що чоловік-мільйонер Ріккі не подарував їй маєток, який вона хотіла отримати як подарунок. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці в TikTok з 1,1 млн підписників.

Новоспечена мама вважає, що післяпологова депресія — це "реальність". Жінка залишилася дуже незадоволена після того, як її чоловік не подарував їй будинок.

Багата домогосподарка очікувала на дорогий і екстравагантний подарунок на народження їхньої доньки. Вона розповіла про кілька сюрпризів, які вже отримала, але все одно почувається ображеною тим, що їй не купили маєток. Після цього Лінда Андраде заявила, що вважає післяпологову депресію реальною і додала, що чоловік залишив її без гідного подарунка за важку працю з народження дитини.

"Післяпологова депресія — це справді реально. Адже що, якщо ти отримаєш не той подарунок? Ви вже народили дитину, і тоді ваші гормони просто божеволіють, особливо якщо ви народили дитину від жадібного чоловіка", — підписала вона свій ролик.

Лінда Андраде звикла до розкішного життя Фото: Linda Andrade/instagram

Своїми різкими висловлюваннями жінка часто провокує своїх глядачів. Цього разу Лінда не була вражена тим, що її чоловік купив їй "квартиру", а не маєток, як вона хотіла. Вона закликала своїх підписників ніколи не народжувати від чоловіка, у якого немає грошей.

Однак, схоже, усе було не так уже й погано для новоспеченої матусі, яка зізналася, що її післяпологовий період минув доволі добре, оскільки чоловік подарував їй сумочку, нову автівку й діамант від розкішного ювелірного бренду Cartier.

"Я трохи роздратована, тому що я просила маєток, а він купив мені квартиру", — зазначила вона.

Потім Лінда розповіла про те, якою приголомшливою була її вагітність, і заявила, що все це тому, що в неї багатий чоловік.

"Народжувати дитину від безгрошового чоловіка — це ніби заважати природному відбору. Тож не сприяймо падінню еволюції", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік. Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Також стало відомо, що чоловік побився з нареченою та гостями на весіллі. Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя й нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.