Можливо, була на "Титаніку". Океан виніс на пляж таємничу пачку з минулого століття (фото)

Більшість уламків знаменитого корабля лежать на дні приблизно за 350 миль від берегів острова Ньюфаундленд.

На пляж Кейс-Біч, що у Шотландії, океан виніс загадковий згорток — пачку брудних гумових листів з унікальними візерунками. Експерти вважають, що вони могли бути на борту затонулого "Титаніка". Про це пише видання The Mirror.

Артефакт на узбережжі знайшов чоловік на ім'я Девід Грем Скотт. Він одразу сфотографував його й надіслав знімки для вивчення експерту Стів Трюхеллу з Корнуоллу. Той, своєю чергою, зробив припущення, що знахідка пов'язана зі знаменитим кораблем, який затонув у 1912 році.

Знавець пояснив, що листи виготовлені з "гутаперчі" — щільної форми латексу, схожої на гуму, яка широко використовувалась наприкінці 19 та на початку 20 століть у побуті та промисловості. Нині її застосовують переважно для лікування кореневих каналів у стоматології.

За словами Трюхелла, цілком імовірно, що цей згорток міг бути на "Титаніку".

"Цей матеріал був надзвичайно популярним близько століття тому, і є докази у журналах, що "Титанік" перевозив гутаперчу. Не виключено, що тюки були на кораблі. Ми знаходимо багато уламків, які прибиває до берегів Великої Британії з узбережжя Ньюфаундленду, що неподалік місця катастрофи", — зазначив експерт.

До слова, легендарне судно затонуло поблизу Ньюфаундленду (Канада). Більшість уламків "Титаніка" лежать на дні приблизно за 350 миль від берегів цього острова. Течії регулярно виносять на узбережжя різного роду предмети та дивні речі.

На пляж Кейс-Біч, що у Шотландії, океан виніс загадковий згорток Фото: Jam Press На пляж Кейс-Біч, що у Шотландії, океан виніс загадковий згорток Фото: Jam Press

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