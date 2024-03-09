"Бути бідним веселіше": молодий мільйонер поділився секретами свого успіху (фото)

Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху та зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.

29-річний Бен Бернс із Нью-Йорка (США) самотужки заробив свої статки й став мільйонером. Однак він зізнався, що вважає, що бути бідним веселіше. Про це пише The Mirror.

Чоловік, у якого багато грошей, каже, що він байдужий до свого багатства і витрачає лише на високошвидкісний WiFi, дієтичну колу та елітний абонемент у спортзал. Також підприємець витратився на колекцію зброї вартістю 50 000 доларів.

За словами Бернса, коли він заробив свій перший мільйон, він і оком не моргнув. Чоловік зазначає, що бути багатим не так весело, як думають багато людей.

"Усі, у кого є мільйони, знають, що гроші — це вигадана концепція. Бути багатим не так здорово, як ви думаєте — у мене є гроші, але 99% часу я проводжу перед ноутбуком. У мене непогане соціальне життя, але моя робота впливає на нього, і це пов'язано з великим стресом. Бути бідним насправді веселіше, ніж багатим, тому що ти більше цінуєш досвід. Якщо ви, наприклад, збираєтеся на вечірку, ви можете краще провести ніч, попиваючи дешеве пиво в зубожілому барі, ніж замовляти обслуговування і сидіти у VIP-кабінці. Люди, які роблять останнє, просто намагаються похизуватися своїми грошима, а не просто добре провести час", — каже уродженець Нью-Йорка.

Чоловік розповів про історію свого успіху Фото: Jam Press

Бен, який є експертом у галузі криптовалют, уперше почав займатися трейдингом ще в школі, вклавши всі свої заощадження, але тоді він усе втратив. Вирішивши, що подібна невдача його не зупинить, хлопець швидко повернувся в гру. Він вивчав інформатику в Університеті Костал Кароліна (Coastal Carolina University), а потім працював інженером-програмістом на криптобіржі Kraken, віддаючи перевагу отриманню зарплати в біткоїнах. Незабаром Бен зрозумів, що вкладені ним гроші швидко повертаються.

"Ми з моїм сусідом по кімнаті в коледжі Джеймсом почали серйозно торгувати криптовалютою, писати стратегії з кодом — і це принесло нам серйозні гроші. Але по-справжньому великі суми стали приходити, коли я приєднався до Kraken. Мої батьки були проти того, щоб я пробував щось настільки ризиковане, але зараз вони задоволені результатом", — зазначив Бен.

У чоловіка є колекція зброї Фото: Jam Press

Коли на рахунок бізнесмена прийшов перший мільйон, він не відчував особливого захвату. Бен отримує задоволення від дієтичної коли, походу в спортзал і колекціонування зброї.

Хоча Бен каже, що його мільйони мало що змінюють у його житті, він також вважає, що люди повинні слідувати своїм власним життєвим шляхом — відмовитися від традиційних змін і перестати ламати собі спину, працюючи, щоб зробити багатим когось іншого.

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