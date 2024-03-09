Батьки, які допомагають дітям із домашнім завданням, частіше страждають від серцевих нападів

Багато батьків не можуть впоратися зі своїми емоціями під час занять із дітьми. Подібний сценарій стає дедалі частішим у китайському суспільстві.

Китайські батьки, які відчувають стрес, отримують інфаркти та інсульти, допомагаючи своїм дітям із домашнім завданням, особливо з математики. Про це пише Oddity Central.

Одного вечора в січні цього року 40-річна мати двох дітей на прізвище Донг, допомагала одному зі своїх синів робити домашнє завдання з математики, коли втратила самовладання через те, що дитина не зрозуміла завдання. Незабаром після цього жінка відчула головний біль, що розколює, за яким послідувала нудота. Вона спробувала прилягти на кілька годин, але її стан не покращився, і вона вирушила до лікарні.

Після ретельного обстеження та комп'ютерної томографії у пані Донг діагностували спонтанний субарахноїдальний крововилив — невеликий інсульт, спричинений, найімовірніше, постійним тривалим стресом. Раптовий спалах люті під час занять із сином тільки погіршив ситуацію.

Видання зазначає, що подібний сценарій стає дедалі частішим у китайському суспільстві. У 2019 році 36-річна мати так розхвилювалася через те, що її син не зміг розв'язати математичну задачу, що в неї стався серцевий напад. Такий випадок був практично небаченим. Однак наступного року ми написали ще одну схожу історію про 45-річного китайця, який, як повідомлялося, переніс серцевий напад, розсердившись, коли допомагав синові робити домашнє завдання. Відтоді історії про те, як батьки страждають від інсультів і серцевих нападів, допомагаючи своїм дітям із домашнім завданням, стали звичною справою.

Ілюстративне фото Фото: Oddity Central

Схожа історія сталася і минулого місяця. 13 січня 37-річна жінка з Ляньюньгана, займалася з сином математикою, коли її засмутило те, що хлопчик заплутався після того, як вона незліченну кількість разів пояснила йому задачу. Жінка придушила гнів, що закипав, але від цього її й без того високий кров'яний тиск став ще вищим, і в якийсь момент вона відчула легкий біль у грудях і почала насилу дихати.

Мати вирішила прилягти й покликала старшого сина допомогти братові з математикою, поки вона відпочиває на дивані, але, побачивши, що молодший хлопчик, як і раніше, нічого не розуміє, знову розлютилася і спробувала встати, щоб "знову вступити в сутичку". У цей момент вона відчула різкий біль у грудях і впала. Вона почала рясно потіти, їй стало важко дихати й рухатися. Її сини покликали на допомогу батька, і той викликав швидку допомогу.

Після того як жінку терміново доправили в Народну лікарню № 1 міста Ляньюньган, у неї діагностували розшарування аорти типу А і призначили термінову операцію. Лікарі виявили прокол близько 2 см у задній стінці аорти, а також велику кількість тромбів. Приблизно через 7 годин лікарям вдалося усунути розрив, і стан жінки став стабільним.

Раніше Фокус повідомляв, що лікарі помилково позбавили чоловіка можливості мати дітей. У день операції співробітники лікарні зайшли в палату пацієнта, поклали його на ноші й, не запитавши ні слова і навіть не перевіривши його карту, повезли в операційну.

Також стало відомо, що чоловік стверджує, що протягом 50 років не пив нічого, крім Coca-Cola. Роберто Педрейра віддає перевагу Coke Zero, яка з'явилася 2005 року, а до цього пив звичайну. Сім'я пенсіонера підтвердила незвичайну "дієту" чоловіка.

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