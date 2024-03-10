Заправилася на 27 000 доларів: шахрайка протягом півроку обкрадала АЗС

Використавши ваду оновлених бензоколонок, жінка за допомогою звичайної картки лояльності зуміла накрасти понад 26 тис. літрів бензину. Тепер вона постане перед законом за скоєне.

У Небрасці спритна шахрайка, яка все одно не уникла правосуддя, придумала, як використати глюк у програмному забезпеченні бензоколонки, буквально перетворивши звичайну картку лояльності на фонтан безкоштовного палива, пише 1011 Now.

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45-річна жінка скористалася оновленням програмного забезпечення в місцевому магазині і за допомогою простого трюку з подвійним рухом перевела насоси в тестовий режим, який не фіксував транзакції. Завдяки цьому трюку вона змогла заправитися, не заплативши ні цента. З листопада 2022 року по червень 2023 року вона повторила цей трюк 510 разів, забравши понад 26 000 літрів бензину на суму до 27 000 доларів.

Збій стався внаслідок навмисного оновлення, спрямованого на поліпшення системи винагород, але замість цього воно відкрило критичну вразливість для шахраїв. Зрештою, завдяки копіткій роботі материнської компанії АЗС, яка зіставила всі факти обману за допомогою записів транзакцій, прив'язаних до її картки лояльності, внаслідок чого вдалося відстежити, як жінка отримувала безкоштовний бензин.

Але ця історія набула нового забарвлення, коли з'ясувалося, що жінка не тільки зберігала бензин для себе, а й грала в Санта-Клауса на заправці, хоча і в корисливих цілях. Вона дозволила ще щонайменше одній людині скористатися своєю карткою лояльності, пропонуючи їм бензин зі знижкою, і навіть продала картку того самого дня, коли було виправлено програмний збій. За її словами, вона нібито отримала картку від людини, яка намагалася погасити борг за автомобіль, але проблема полягає в тому, що таємничого продавця вже немає в живих, щоб розповісти свою версію подій.

Ця історія, немов бойовик, поєднує в собі пограбування в маленькому містечку і шахрайство. У сучасному світі складних технологічних пристроїв, лише одна проста помилка в програмному забезпеченні може призвести до значних втрат. Історія цієї жінки — це нагадування про важливість кібербезпеки навіть у найбуденніших аспектах повсякденного життя, а також про те, що інколи хитромудрі схеми ховаються на видноті, готові до використання тими, хто прагне за першої нагоди порушити правила.

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