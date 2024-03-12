Богом забута діра. Покинуте приморське місто відродять за $25 мільйонів (фото)

Цей населений пункт за результатами опитування потрапив до переліку одного з найдепресивніших місць країни.

Приморський курорт Кенві, що у Великій Британії, переживає часи занепаду після тріумфу в минулому, коли він вважався дуже популярним туристичним напрямком. Сюди з’їжджались мандрівники зі всього світу та зірки шоубізнесу — Фредді Мерк'юрі, Томмі Купер та Ширлі Бессі, пише видання Essex Live.

Втім, останнім часом курорт помітно занепав: інфраструктура занедбана, крамниці зачинені, а містяни називають свою малу батьківщину "кримінальним пеклом" і місцем, де не відчуваєш себе у безпеці.

"Набережна перетворилась на криміногенне пекло. Там більше немає душі. Якби я мав сили рухатися, то поїхав би звідси. Усе це дуже сумно", — каже 81-річний місцевий житель Роджер Томас.

Курорт переживає часи занепаду після тріумфу в минулому, коли він вважався дуже популярним туристичним напрямком Фото: Google Maps

Кенві навіть потрапив до переліку одного з найдепресивніших місць країни за результатами опитування. Без того вкрай складну ситуацію погіршив відтік туристів, які тепер надають перевагу дешевим "пакетним турам" та закордонним курортам замість британського узбережжя.

"Ми застрягли у часі, бо таке відчуття, що надворі досі 1970 рік. Сюди не хочеться приїжджати — завжди холодно, все занедбане. Порожній магазин за порожнім магазином", — ділиться враженнями інший містянин.

На щастя, нещодавно Кенві отримав шанс на відродження: британський уряд виділив 20 мільйонів фунтів стерлінгів для інвестицій у його розвиток протягом наступного десятиліття. Цю суму мають витратити насамперед на інфраструктурні проєкти.

Британський уряд виділив 20 мільйонів фунтів стерлінгів для інвестицій у розвиток міста протягом наступного десятиліття Фото: Twitter Британський уряд виділив 20 мільйонів фунтів стерлінгів для інвестицій у розвиток міста протягом наступного десятиліття Фото: Twitter

Керівництво муніципалітету Касл-Пойнт, під юрисдикцією якого знаходиться Кенві, схвалило цю ініціативу й пообіцяло ретельно контролювати використання фінансів, щоб отримати максимальну вигоду для всього регіону.

"Районна рада вдячна за рішення про виділення 20 млн фунтів стерлінгів на інвестиції в острів Кенві у рамках ініціативи "Довгостроковий план розвитку міст". Ми гарантуємо, що ці гроші будуть витрачені на проєкти, які дійсно змінять життя наших мешканців та сприятимуть майбутньому процвітанню", — заявив голова ради Дейв Блеквелл.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британське містечко Пітерборо, яке нещодавно опинилося на другому місці в списку найдепресивніших населених пунктів країни після Фалмута, що в Корнуоллі. Попри зручне розташування — всього 48 хвилин їзди до Лондона — тут не відчувають себе щасливими ані місцеві жителі, ані туристи.

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку, однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції.