На удачу: стюардеса побачила, як пасажир кидає монети у двигун літака (відео)

Внутрішній рейс китайської авіакомпанії China Southern Airlines довелось затримати на чотири години.

Китайська авіакомпанія China Southern Airlines після курйозного інциденту, що стався минулого тижня, нагадала пасажирам про заборону кидати монети у двигун літака. Перевізник розмістив п'ятихвилинне відео, в якому пояснив, як такі дії можуть стати причиною затримки рейсів та загрожувати безпеці пасажирів, пише видання Business Insider.

За даними порталу Flightradar24, внутрішній рейс авіакомпанії China Southern Airlines з південного регіону Хайнань до столиці Пекіна був затриманий на чотири години у середу, 6 березня, якраз через такий випадок.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, можна почути, як бортпровідниця розповідає людям на борту про те, що один з пасажирів кинув у двигун Airbus A350 від трьох до п'яти монет.

"Технічний персонал провів комплексну перевірку безпеки та визначив, що перед зльотом не було жодних проблем", — повідомили в службі обслуговування клієнтів авіакомпанії.

До речі, це далеко не перший подібний випадок. Схожий інцидент стався у 2017 році на рейсі китайської авіакомпанії Southern Airlines, коли пасажир похилого віку сказав, що молився за безпечний політ та зробив це "на удачу". Своєю чергою, у 2019 році авіакомпанія Lucky Air навіть відсудила 21 тисячу доларів у пасажира за аналогічні дії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що обидва пілоти заснули під час керування літаком зі 153 пасажирами на борту. Диспетчери на землі докладали усіх зусиль, аби їх розбудити, адже авіалайнер відхилився від заданої траєкторії. Капітан повітряного судна зізнався, що спав всього 2 години перед вильотом, а другий пілот не встиг відпочити, бо всю ніч няньчив немовлят-близнюків.

Крім того, на одному з рейсів авіакомпанії VietJet пілоту Джакаріну Сарарнракскулу довелося взяти на себе нетипову роль акушера. Під час перельоту з Тайбея до Бангкока у вагітної пасажирки несподівано відійшли води й розпочалися пологи прямо на борту літака. Для командира пасажирського авіалайнера ця ситуація стала безпрецедентною за 18 років кар'єри.