У Таїланді жінка врятувала онука від нападу щурячої змії, що пробралася в будинок (фото)
Бабуся продемонструвала блискавичну реакцію — схопила малюка, коли велика чорна змія проповзла через відчинені двері.
Швидкі дії літньої жінки в Таїланді врятували її онука від атаки вкрай агресивної рептилії. Камери спостереження зафіксували подію. Про це повідомляє The Mirror.
Жінка закричала і своєчасно забрала онука в бік, що дало змогу уникнути зустрічі з хижаком, який наближався в їхньому будинку в місті Утайтхані.
На записі видно, як жінка підхоплює дитину і забирає її від манежу, судячи з усього, побоюючись, що змія знову приповзе.
Місцеві жителі вирішили, що змія спробувала схопити дитину за ногу, але хлопчик не постраждав.
Випадок стався 11 березня. На записі бабуся перебуває з дитиною в манежі, а вона з цікавістю вказує на тварину біля дверей. Жінка повертається, щоб подивитися, і жахається від вигляду великої змії, яка мчить назустріч.
Потім після рішучих дій жінки рептилія — імовірно неотруйна, але дуже агресивна чорна щуряча змія — поповзла через відчинені двері в зарості саду.
"Я інстинктивно встала, коли побачила змію, яка наближалася. Я не зводила з неї очей, а потім швидко відтягла онука якраз вчасно", — пояснила жінка.
Нагадаємо, що отруйна змія пробралася в шафу з одягом дитини.
Також повідомлялося, що знайшли найбільшу у світі змію вагою 200 кілограмів.