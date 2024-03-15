У літаках є таємні готелі, про які пасажири навіть не здогадуються (фото)

Імпровізовані готелі, приховані в надрах широкофюзеляжних бортів, називаються crew rest area — "зона відпочинку екіпажу".

Пасажири, заходячи на борт широкофюзеляжного авіалайнера, навіть не здогадуються, що в таких великих літаках є приховані апартаменти. Про це розповів сайт avianews.com.

Як пояснюють фахівці, це безумовно не 5-зіркові готельні номери — тут немає вікон, низькі стелі, невеликі відсіки. Проте головне — є спальні місця та звукоізоляція, які дають змогу екіпажу авіалайнера перепочити під час перезміни протягом довгого польоту. Називаються такі імпровізовані готелі crew rest area — "зона відпочинку екіпажу".

Безумовно, такі відсіки можуть бути в широкофюзеляжному літаку де завгодно, і вхід до них завжди добре замаскований. Наприклад, у Boeing 787 British Airways або Korean Air два відсіки зі спальними місцями для екіпажів розташовані над стелею пасажирського салону.

Кімната відпочинку екіпажу в Boeing 787 Korean Air Фото: avianews.com

"У Boeing 777, який використовувала українська авіакомпанія МАУ, зона відпочинку пілотів і бортпровідників розташована під підлогою. Вхід до неї має вигляд кабінки туалету, однак за дверима знаходиться не туалет, а сходи вниз", — розповідає видання.

Сходи в кімнату відпочинку на борту Boeing 777-200ER МАУ Фото: avianews.com Кімната відпочинку екіпажу в Boeing 777-200ER МАУ схожа на капсульний готель Фото: avianews.com

Подібні зони відпочинку екіпажу, в яких льотчики і бортпровідники можуть відпочити, дають змогу екіпажу завжди бути бадьорим, що позитивно позначається на безпеці польотів.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу.