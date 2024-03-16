Сусіди не знали про нього: в Англії казковий будинок 40 років був захований за "джунглями"

У загадковому маєтку з дикою природою багато років проживав всесвітньо відомий бджоляр Девід Кемп, проте будівлю не було видно з проїжджої частини. Місцеві жителі тільки після продажу дізналися, що будинок не просто існував, а й не був порожнім.

Довгі роки один з будинків у Великій Британії ховався за густими "джунглями" і деякі сусіди навіть не знали про його існування. Тепер все змінилося. Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Зазначається, що щонайменше 40 років "казковий будинок" був захований під дикою природою. Нерухомість із трьома спальнями і заднім садом була невидимою для всіх тих, хто йшов однією з доріг у районі Гелдінг в англійському Ноттінгемширі, однак тепер будівля раптово "виринула з дрімоти".

В Англії існує казковий будинок із дикою територією, який не помічали сусіди Фото: Daily Mail

Загадковий будинок в Англії: хто там жив

Багато років ходили чутки, що будинок занедбаний, проте там жив всесвітньо відомий бджоляр Девід Кемп. Він оселився там 1974 року і не переїжджав практично до своєї смерті в лютому 2022 року. Чоловік перетворив маєток на райський куточок для дикої природи. На публіці він також з'являвся час від часу, обираючи в якостi нарядiв бездоганні костюми з метеликом. Девід Кемп навіть записував радіосеріал про бджіл для ВВС.

В Англії існує казковий будинок із дикою територією, який не помічали сусіди Фото: Daily Mail

Для перехожих "казкового будинку" в цьому місці ніби ніколи й не було. 57-річна Шеріл Вуд регулярно вигулює в цьому районі своїх собак і нещодавно вона зупинилася на деякий час, щоб зробити знімок.

"Я ходжу цією дорогою вже 47 років і не можу пригадати, щоб коли-небудь бачила цей будинок. Тут були тільки дерева і зарості", — розповідає вона.

Сусідкою Девіда Кемпа була 71-річна Лінда Гловер. Вона знала про маєток, адже прожила поруч із ним 22 роки і зараз сумує за своїм унікальним сусідом. Бджоляр просто віддав свій будинок дикій природі, як розповідає жінка.

В Англії існує казковий будинок із дикою територією, який не помічали сусіди Фото: Daily Mail В Англії існує казковий будинок із дикою територією, який не помічали сусіди Фото: Daily Mail

"Ми встановили камеру в нашому саду, щоб знімати все це. Це було неймовірно: лисиці, які виводили своїх дитинчат у його зруйнованому сараї, олені, борсуки і сова, яка жила на старому дубі і кричала щовечора. Наш собака Віллоу, помісь Джека Рассела, іноді проникав через паркан і спілкувався з лисицями. Він був милою людиною і завжди дуже добре одягнений у костюм. Дуже шкода бачити, як усе це йде. Девід був би засмучений, але це неминуче", — каже Лінда Гловер.

Кінець епохи: що відбувається з будинком зараз

Після смерті Девіда Кемпа, будинок був проданий на аукціоні за 455 тисяч фунтів стерлінгів. Тепер ніхто не знає, що буде з цією територією далі, адже за останні 2 місяці там були спиляні десятки дерев і будівлю навіть видно з дороги, хоча раніше цього не було.

В Англії існує казковий будинок із дикою територією, який не помічали сусіди Фото: Daily Mail

Є інформація, що будинок збираються зносити і побудувати на цьому місці щось нове. Також були чутки, що на території поставлять кілька бунгало, але сусідів це не влаштовує. Вони кажуть, що перебувають у зеленій зоні.

55-річний інженер-програміст Джефф Лофтс каже, що не хоче бачити на цій території багато будинків. Завжди було приємно знати, що дика природа так близько, тож мешканці хочуть, щоб так залишалося й надалі.

А ось 36-річний комерційний директор Крейг Гокінг навпаки вважає, що розвиток району добре позначиться на його цінності, особливо якщо там побудують кілька нових будинків.

Водночас він поділився спогадами про будинок і колишнього господаря. Чоловіка дивувало, як можна було жити на цій території, адже вона була вкрита плющем з ніг до голови. Про самого Девіда Кемпа він заявив, що той був унікальний і завжди виходив у світ дуже ошатним.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що на продаж виставили одразу цілу вулицю, де будинки виглядають як декорації до фільмів середини минулого століття. Симпатична вуличка з трьома житловими будинками і окремим гаражем піде з молотка за 575 000 фунтів стерлінгів. Співробітники аукціонного дому Західного Йоркшира називають такий шанс золотою можливістю для інвесторів.