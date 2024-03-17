Шість годин очікування і 400 тис. фунтів: стільки коштує "мішленівський" обід для сміливців, — DailyStar (фото)

Гурмани, які вирушать у космос, щоб поласувати якоюсь відзначеною нагородами їжею, опиняться не в ракеті, а в герметичній капсулі, прикріпленій до космічної кулі.

Шеф-кухар Расмус Мунк із ресторану Alchemist, удостоєний зірки Мішлен, готуватиме страви в рамках програми "На краю космосу", яку запустить компанія SpaceVIP, що займається космічними подорожами. Про це повідомило видання DailyStar.

Неземні задоволення отримають клієнти ресторану на космічному кораблі "Нептун" компанії Space Perspective, а шеф-кухар зможе похвалитися приготованою в космосі "їжею на все життя". Очікування настільки гідних страв займає шість годин і коштує 400 тисяч фунтів стерлінгів.

Шість сміливців отримають шанс увійти в історію, "насолодившись стравою всього життя над 99% атмосфери Землі". Роман Чипоруха, засновник SpaceVIP, заявив, що поїздка допоможе "просунути загальну космічну грамотність".

"Це перша із серії експедицій у співпраці з провідними художниками, покликаними використовувати можливості космічних подорожей для підвищення рівня людської свідомості та розвитку загальної космічної грамотності", — уточнив він мету проєкту.

Фото: Daily Star

Водночас гурмани, які вирушать у космос, щоб поласувати якоюсь відзначеною нагородами їжею, опиняться не в ракеті, а в герметичній капсулі, прикріпленій до космічної кулі.

"Space Perspective робить космос доступнішим, ніж будь-коли раніше. За допомогою наших унікальних космічних польотів ми уможливлюємо момент, який може повністю змінити життя людей — глибоке зрушення в тому, як ми, люди, бачимо світ і своє місце в ньому", — наголосила Джейн Пойнтер, засновниця і співгенеральний директор Space Perspective.

Піднявшись на висоту 100 000 футів над рівнем моря, відвідувачі за допомогою Wi-Fi зможуть транслювати свою їжу в прямому ефірі друзям і родичам на Землі.

Сам мішленівський лауреат назвав проєкт, який стартує наприкінці 2025 року, "дійсно значущим".

"Занурення займає центральне місце в цілісній кухні, і я прагну об'єднати гастрономію з мистецтвом і наукою, щоб підвищити обізнаність про соціальні та екологічні проблеми. У цьому досвіді я хочу підкреслити, що їжа є спільною ниткою в нашому людському існуванні, і буде справді значуще служити йому, дивлячись на кривизну Землі", — спробував пояснити Расмус свою місію.

Що відомо про проєкт

Експедиції, які мають стартувати 2025 року з узбережжя Флориди, триватимуть шість годин. Квиток коштує 495 тисяч доларів. Таким чином, космічні мандрівники зможуть скуштувати найдорожчу страву ресторану Мішлен за межами Землі.

Клієнтів не тільки пригостять "мішленівськими" стравами, а й нададуть їм вбрання від кутюр, пошиті за індивідуальним замовленням французьким будинком моди Ogier з використанням новітніх технологій виготовлення тканин. На борту також буде перший у світі космічний SPA-салон.

Генеральний директор компанії Пойнтер додала, що ця подорож — "повністю переосмислений досвід космічних польотів, який не потребує підготовки або спеціального спорядження".

Щодо SpaceX, то вже вкотре спостерігачі за небом стали свідками дивного явища, яке створюють ракети компанії Ілона Маска після виконання місії, як уже писав Фокус.