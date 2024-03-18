"Це моторошно": жінка помітила послання Судного дня під час ремонту старовинного будинку (фото)

Авторка контенту зізналася, що була спантеличена повідомленням під шпалерами й намагалася з'ясувати його значення. Користувачі соцмереж не на жарт злякалися побачивши кадри, якими поділилася дівчина.

Комедіантка Лубобанг займалася ремонтом свого 150-річного будинку, коли виявила моторошне послання Судного дня, в якому згадувався її день народження. Вона поділилася моторошною знахідкою в соціальних мережах, а нещодавно про її історію згадав британський таблоїд The Mirror.

За словами творця контенту, її не так легко налякати історичними знахідками, у тому числі потайними шафами та підвалами, але вона була налякана, виявивши під шпалерами щось підступне.

"10 вересня Судний день", — було написано ручкою на стіні.

Невідомо, хто залишив це послання, але його зміст особливо стривожив Лубобанг, яка наголосила, що ця дата є днем її народження.

"Мене нелегко налякати, я не проти привидів, підвалів, шаф — чого завгодно, я з цим впораюся. Але сьогодні я вперше відчула себе трохи тривожно, і це тому, що я здирала ці шпалери. Там близько п'яти шарів, перш ніж ми дісталися. до первісної штукатурки. Я виявила напис і подумала: "Цікаво, що це таке?" Я здерла ще трохи та виявила той самий напис", – розповідала жінка у своєму відео.

Жінка була налякана, виявивши під шпалерами щось підступне Фото: TikTok На стіні було написано про Судний день Фото: TikTok

Відео було переглянуто тисячі разів, і сотні людей поділилися своїми думками у розділі коментарів.

"Омг Лу, це не збіг! Це моторошно, я б покликала кого-небудь, але чи знають духи, з ким вони мають справу", "Омг, це моторошно", "Це попередження про те, що потрібно поводитися добре?", "Ти в небезпеці, дівчино", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що будівельник знайшов захований "лист у майбутнє" 1941 року. У записці було сказано про важкі умови праці та про те, що довелося пережити авторам послання. Вони також дали пораду майбутнім поколінням у разі повномасштабного конфлікту.

Також стало відомо, що у місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у страшній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, є притулком для членів наркокартелів.