Блогерка риється у сміттєвому баку біля гуртожитку і знаходить дорогі брендові речі (фото)

Саллі Спаркс розповіла, що була приголомшена тим, скільки дорогих речей викидають студенти, коли з'їжджають зі знімного житла.

31-річна британська блогерка Саллі Спаркс часто риється в сміттєвих баках поруч із гуртожитками й дивується цінним знахідкам. Про це вона розповіла в одному з роликів у TikTok.

Британка кожен раз вона оглядає смітники поруч з університетськими гуртожитками після виїзду студентів. Вона зазначила, що співробітники подібних установ завжди викидають забуті молодими людьми речі. За її словами, вона регулярно виявляє дизайнерські предмети одягу від дорогих брендів, загальна вартість яких сягає 15 тисяч фунтів стерлінгів (745 тисяч гривень).

Серед знайдених дівчинкою речей виявилися годинник Apple Watch, боді від марки House of CB, пальто від The Kooples, футболки від модного дому Burberry, сережки Louis Vuitton, кеди New Balance, кросівки Nike та інші предмети гардероба й аксесуари.

"Багато з цих речей були новими. Я або передаю їх у благодійні організації, або ношу сама. Таким чином ми рятуємо планету", — підсумувала блогерка.

Студенти залишають після себе багато речей Фото: Jam Press Жінка знаходить дорогі брендові речі Фото: Jam Press

За словами Саллі, деякі викинуті предмети розкоші були абсолютно новими. Крім нового гардероба вона зізналася, що безкоштовно взяла низку предметів домашнього вжитку, зокрема праску, капсулу для посудомийної машини і контейнери для прання.

"Мені дуже сумно бачити, скільки витрачається даремно щороку, особливо знаючи, що це відбувається в кожному гуртожитку щороку. Це так марнотратно і жахливо для планети", — додала британка.

