"Напевно, хотіли спалити": власники будинку знайшли таємничі листи з минулого століття (фото)

Подружжя сподівається в найближчому майбутньому повернути артефакти.

Лора та Джейсон Ламонбі-Паркер з Великої Британії під час ремонту у своєму будинку знайшли таємничі листи попереднього власника. Про їхню історію написало видання Liverpool Echo.

Подружжя виявило кілька листів з минулого століття (датовані 1934, 1935, 1936 та 1937 роками) адресовані такій собі міс Роді Тейлор, коли розбирало камін в одній з кімнат.

Серед знахідок був конверт з королівською печаткою, повідомлення від страхового товариства (National Amalgamated Approved Society) про необхідність пройти медогляд, а також оголошення про конкурс мод, який тоді проводила газета News Of The World.

"Усі ці листи були за каміном. Я просто сказала: "Подивіться на них". Напевно, їх намагалися спалити або вони випадково впали за задню стінку", — припускає 33-річна Лора.

Британці спробували дізнатися у попередніх власників, чи знають вони, хто ця жінка та як вона пов'язана з будинком, але ті відповіли, що не мають жодної інформації. Попри все, подружжя сподівається в найближчому майбутньому знайти родину міс Тейлор й повернути їм ці артефакти.

Серед знахідок був конверт з королівською печаткою, повідомлення про необхідність пройти медогляд, а також оголошення про конкурс мод Фото: Laura Lamonby-Parker

До слова, будинок, в якому живуть Ламонбі-Паркери, був побудований наприкінці 1920-х або на початку 30-х років. Нові власники оселі планують повернути традиційні елементи оздоблення, такі як арки та оригінальні вхідні двері. Всіма етапами ремонту вони діляться з підписниками на своїй сторінці в Instagram.

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Крім того, 21-річний Аарон Гібсон із шотландського міста Далбітті знайшов у своєму саду бомбу часів Другої світової війни. Побачивши снаряд, чоловік відразу зателефонував співробітникам поліції, які викликали команду фахівців зі знешкодження вибухівки та саперів Королівського військово-морського флоту.