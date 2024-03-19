"Люди заздрять": 8-річна дівчинка купила будинок, який зараз коштує майже $1 млн (фото)

Рубі Маклеллан разом зі своїм братом і сестрою використала 6 тисяч доларів зі своїх особистих коштів, щоб покласти їх на депозит для купівлі будинку з чотирма спальнями. Зараз він здається в оренду.

Батько наймолодшої інвесторки в нерухомість в Австралії, 8-річної Рубі Маклеллан, відповів критикам, які накинулися на його дочку, заявивши, що багато хто заздрить їй і не здатний піти на такі жертви. Про це пише Daily Mail.

Після того як австрійські газети розповіли історію про те, як Рубі та її брат із сестрою купили будинок вартістю 671 000 доларів у Клайді, штат Вікторія, замість того, щоб витрачати кишенькові гроші на солодощі та іграшки, в інтернеті з'явилася зворотна реакція.

Використовуючи 6 000 доларів зі своїх кишенькових грошей, Рубі, 14-річний Ангус і 13-річна Люсі два роки тому поклали їх на депозит для купівлі будинку з чотирма спальнями. Вартість будинку вже піднялася до 960 000 доларів, оскільки ціни на нерухомість по всій країні стрімко зростають.

Здавалося б, це розумне вкладення коштів, але критики в інтернеті назвали батьків Рубі поганими. Деякі користувачі називали їх експлуататорами, а інші припустили, що це все ухилення від податків.

Батько Рубі Кем Маклеллан, голова групи з нерухомості OpenCorp, відмахнувся від критики і сказав, що його діти не читатимуть такі нападки.

"Тому, хто не має власності або не пішов на жертви, легко злитися з цього приводу і легко нападати на маленьку дитину, у якої є перевага. Люди просто заздрять", — сказав чоловік.

Батько вважає, що люди заздрять його дітям Фото: Daily Mail

За його словами, тим, хто нападає на юних покупців нерухомості, краще було б спрямувати свої сили на пошук додаткової роботи, скоротити свої витрати й відкладати гроші на власний перший будинок.

"Спосіб життя молодих людей у наші дні дуже химерний. Я працював на трьох роботах, нікуди не виходив, продав свою машину. Посиденьки в кафе і походи по магазинах забирають у людей усі гроші. Навіть маючи машину, вони вважають за краще міняти її кожні п'ять років. У мене була одна й та сама машина протягом десяти років. Не варто агресивно втовкмачувати це молодому поколінню, але їм потрібно чимось жертвувати й відкладати гроші", — каже містер Маклеллан.

Видання зазначає, що коли троє дітей Кема стануть дорослими, вони розділять між собою прибуток, отриманий від продажу будинку, а поки будинок здається в оренду. За його словами, коли вони купували житло, він використовував ілюстрації, щоб полегшити процес, але Рубі на той час було шість років, і вона насилу розуміла, що саме відбувається.

Сім'я здає житло в оренду і збирається купити ще один будинок Фото: Daily Mail

Дівчинка розповіла, що бути домовласником "досить круто", але вона не поділилася цією інформацією ні з ким зі своїх друзів. Брати та сестри вже планують купити другу нерухомість, взявши кредит під заставу першого будинку.

Кем і його дружина Фелісіті хотіли бути фінансово вільними, тому придбали свій перший будинок у віці 20 років. Завдяки інвестиціям у нерухомість їм не довелося багато працювати протягом останніх 15 років, причому Кем зізнається, що йому доводиться працювати лише кілька годин раз на кілька днів. Він також бере літню відпустку, щоб побути з дітьми.

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