"Закликає покаятися": одна з найкращих моделей OnlyFans відмовилася від усього заради Бога (фото)
Зірка соцмереж вирішила змінити свій спосіб життя. Дівчина зізналася, що стала зніматися для OnlyFans, щоб позлити батьків.
Колишня зірка контенту для дорослих Нала Ніндзя вирішила покінчити з пікантними зйомками і почала пропагувати християнство серед мільйонів своїх підписників. Про це пише Daily Star.
До свого відходу з індустрії дівчина набрала 1,3 мільйона підписників в Instagram і понад 420 тисяч у TikTok. Нещодавно вона розповіла про своє хрещення і відмову від платформи OnlyFans. Виступаючи минулого тижня на подкасті Whatever, колишня зірка соцмереж розповіла про те, як вона пройшла шлях від людини, яка говорила, що зрада була однією з її найбільших фантазій, до людини, яка знайшла Бога.
"Неважливо, що ви зробили, Бог любить вас і хоче, щоб ви були близькі до Нього, Він пробачить вас. Але спочатку ви повинні звернутися до Нього. Він закликає нас покаятися, щодня підіймати свій хрест і слідувати за Ним. Чи прийняли ви Його у своє серце?" — каже Нала.
Після низки запитань вона зняла відеоролик, у якому детальніше прояснила свою позицію. У ньому дівчина розповіла, що вона була дитиною пастора і навчалася вдома, додавши, що її життя "було схоже на клітку".
"Я була дуже бунтарською дитиною, яка втекла з дому в 16 років. Я просто йшла не туди", — пояснила дівчина.
Потім Нала розповіла, що в межах свого бунтарства вона почала працювати на OnlyFans чотири роки тому і стала однією з найпопулярніших моделей на платформі.
"Я кажу це не для того, щоб похвалитися. Я кажу, що диявол дійсно може дати вам багато чого в цьому житті. У нього є бюджет, і він може зайти так далеко", — сказала вона.
Відтоді Нала видалила відвертий контент зі свого акаунта на OnlyFans. Реакція її прихильників висловлювала підтримку і печаль.
"Я так пишаюся тобою! Я пішла з індустрії для дорослих, щоб слідувати за Ісусом 12 років тому, і це було найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала! Я молюся за тебе і вірю, що Бог зробить щось дивовижне у твоєму житті", "Люблю тебе, незважаючи ні на що", "Вітаю з видаленням свого ОФ. Щасливий бачити, що ти живеш у релігії", — писали користувачі в Instagram.
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