Злодій витрачає менше: лорд вирішив не повідомляти в поліцію про вкрадену кредитну картку дружини

Браян Маккензі зробив несподіване зізнання під час одного із засідань Палати лордів. Присутні подумали, що це жарт, але незабаром почали розуміти, що чоловік говорить правду.

У Великій Британії колишній начальник поліції Браян Маккензі зізнався в Палаті лордів, що не повідомив про крадіжку кредитної картки своєї дружини, коли зрозумів, що злодій витрачає менше, ніж вона. Про це пише Daily Star.

81-річний лорд із Фрамвеллгейта зробив несподіване зізнання під час одного із засідань, шокувавши зал. Спочатку багато хто не повірив колишньому начальнику поліції. Він зробив цю заяву під час дебатів про електронні платіжні автомати. За його словами, кредитна картка була взята під час однієї з рідкісних поїздок його дружини в Лондон.

"Я стежив за використанням карти й мушу сказати, що не повідомив про це в поліцію, тому що вони витрачали менше, ніж вона", — сказав британець.

Політик і колишній начальник поліції здивував своїх колег Фото: Ex

Зал вибухнув сміхом, але потім настало замішання, і колеги-лорди почали розуміти, що чоловік говорить серйозно.

"Я думаю, що за таких обставин завжди слід повідомляти в поліцію", — сказала міністерка фінансів баронеса Вірі з Норбітона.

Це сталося після того, як у Палаті лордів розпочалися дебати про доступність платіжних пристроїв для людей з ослабленим або відсутнім зором.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік використовував фотографію квитка іншого пасажира, щоб потрапити на рейс. Вікліфф Ів Флерізард планував перечекати посадку в туалеті літака, але щось пішло не за планом. Чоловік заявив, що просто хотів потрапити додому.

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