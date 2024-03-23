"Це смішно": у поліції вирішили замінювати обличчя підозрюваних конструктором Lego (фото)

Співробітники поліції замінили традиційні фотографії підозрюваних на обличчя з Lego у відповідь на новий закон. Таке креативне рішення потішило багатьох користувачів соцмереж.

У США поліцейський департамент Каліфорнії використовує голови конструктора Lego замість облич підозрюваних через новий закон, який обмежив можливості правоохоронних органів в обміні фотографіями та фотороботами. Про це пише Irish Star.

Співробітники поліції знайшли креативний спосіб обійти новий звід правил. Поліцейський департамент Муррієти замінив традиційні фотографії підозрюваних на обличчя з Lego у відповідь на новий закон. За словами правоохоронців, він забороняє публікувати знімки людей, які вчинили ненасильницькі злочини, якщо тільки не виникнуть особливі обставини.

На жовтих блоках зображено безліч виразів обличчя: від заплаканого до усміхненого.

Креативне рішення потішило багатьох користувачів соцмереж Фото: Murrieta Police Department

Кумедні знімки потрапили в соціальні мережі й сильно порадували безліч людей, які оцінили такий незвичайний підхід.

"Обличчя Lego просто чудові. Будь ласка, продовжуйте, тому що це смішно!", "Продовжуйте в тому ж дусі. Це приємно бачити", — писали вони.

Нещодавно самі співробітники поліцейського департаменту прокоментували таке рішення.

"Поліцейський департамент Муррієти пишається своєю прозорістю у відносинах із суспільством, але при цьому поважає права і захист кожного, передбачені законом, навіть підозрюваних. Щоб розповісти про те, що відбувається в місті, ми вирішили приховати обличчя підозрюваних, щоб захистити їхні особистості і при цьому відповідати новому закону", — написали вони в соцмережах.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік використовував фотографію квитка іншого пасажира, щоб потрапити на рейс. Вікліфф Ів Флерізард планував перечекати посадку в туалеті літака, але щось пішло не за планом. Чоловік заявив, що просто хотів потрапити додому.

Також стало відомо, що жінка займалася йогою на парковці пекарні, яку після цього одразу ж пограбувала. Дівчина вирішила розім'ятися перед тим, як проникнути в кондитерську. Вона вкрала кілька круасанів, а також інші речі співробітників.