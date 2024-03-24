Американка знайшла приховану "кімнату для підглядань" у ванній будинку на продаж (відео)

Лорен Рокел знайшла схованку, до якої можна потрапити тільки через вбудовану шафу в стіні.

Лорен Рокел, рієлторка із Західного Мічигану (США), розповіла про моторошну таємну "кімнату для підглядань", у ванній будинку, який виставлено на продаж. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Американка викликала суперечки в мережі після того, як показала моторошну приховану кімнату в будинку. Потрапити в неї можна тільки з ванної, відкривши вбудовану шафу. З вікна кімнати відкривається повний вид на ванну.

"Подивіться, як це моторошно. Таємні кімнати — одна з моїх найулюбленіших речей, які я знаходжу, коли показую будинки. Я показувала це житло, повернула за ріг і помітила кілька петель на зовнішній стороні цієї вбудованої шафи. Звісно, це таємна кімната. Можливо, просто комора, але все ж таки таємна кімната", — сказала Лорен.

Використовувалася кімната для підглядання чи ні, поки невідомо, але користувачі соціальних мереж поспішили висловити свою думку.

"Мені доведеться перевіряти, чи немає там когось, щоразу, коли я йду в туалет", "У жодному разі. Я завжди буду думати, що за мною хтось спостерігає", — писали вони.

Однак знайшлися глядачі, які побачили користь у приміщенні, про яке ніхто не здогадується. У разі загрози вторгнення в дім господар може скористатися кімнатою, в якій можна ідеально сховатися.

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