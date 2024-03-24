Уже у квітні: "живий Нострадамус" попереджає людство про три дні темряви (фото)

Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, попередив людей, що їм варто остерігатися магнітного сонячного променя, який може попрямувати прямо на Землю.

37-річний "живий Нострадамус" Атос Саломе з Бразилії попередив про "похмуре майбутнє" і про відключення електроенергії. Про це пише Daily Star.

Людина, яка стверджує, що може зазирнути в майбутнє, попередила людей, що їм варто остерігатися магнітного сонячного променя, який може попрямувати прямо на Землю.

Чоловік став відомий як "живий Нострадамус" завдяки своїм передбаченням, багато з яких, як він стверджує, збулися. Він вважає, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II торік і купівлю Ілоном Маском компанії Twitter. Тепер він попереджає про викид корональної маси (КВМ), який може зійти на світ і викликати глобальні відключення електроенергії. За його словами, сонячний промінь, який принесе три дні темряви, з'явиться вже наступного місяця.

37-річний Атос Саломе з Бразилії, якого називають "живим Нострадамусом" Фото: athos_salome/Instagram

У минулому КВМ, плазмові та магнітні імпульси, що випускаються Сонцем, уже завдавали шкоди супутникам і електромережам, але віщун попереджає, що може настати "повне сонячне затемнення".

"У статті розглядаються теорії змови навколо Трьох днів темряви, що збігаються з повним сонячним затемненням 8 квітня 2024 року, які викликають побоювання з приводу викидів сонячної корональної маси (КВМ). Сплески плазми і магнітного поля здатні вплинути на Землю, порушивши роботу систем зв'язку, електромереж і супутників", — сказав Саломе.

Чоловік, який став відомий як "живий Нострадамус"

Атос Саломе народився в Клаудіо, невеликому містечку в штаті Мінас-Жерайс (Бразилія).

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології. Атос Саломе має більш ніж десятирічний досвід роботи як паранормальний дослідник і аналітик, а також професійну підготовку в галузі парапсихології.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: Daily Star

Саломе є наймолодшим відомим дослідником паранормального в Бразилії. Він опинився в центрі уваги після того, як зробив кілька точних передбачень. Одне з них — його знамените пророцтво про спалах пандемії COVID-19 2020 року, яким він поділився з одним відомим пастором через месенджер 2012 року. Про це пише Issue Wire.

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